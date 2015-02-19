جامعة المنيا تشارك ببرنامج جامعة الطفل لدعم التعليم الإبداعى

عقد الدكتور جمال أبو المجد، القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، اجتماعا خاصا ببرنامج جامعة الطفل، الذى تنظمه الجامعة، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى، بهدف تنشيط العلوم ودعم التعليم الإبداعى لدى الأطفال، واكتشاف المواهب العملية والمخترعين فى مراحل مبكرة من عمرهم واحتضانهم، بحضور عمداء كليات الآداب ورياض الأطفال والزراعة والعلوم والفنون الجميلة والهندسة .

وأكد "أبو المجد" أن الجامعة ستشارك بـ100 طفل، تم اختيارهم بمعرفة أكاديمية البحث العلمى، على فصلين دراسيين، خلال الفصل الدراسى الأول والثانى من العام الجامعى الجديد، على أن تكون الدراسة والمحاضرات يوم السبت من كل أسبوع.

وأشار القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا إلى أن الجامعة اختارت ما يميزها من أنشطة علمية عن الجامعات الأخرى، حيث ستشارك كليات العلوم والزراعة ورياض الأطفال والآداب والفنون الجميلة والهندسة، مؤكدًا أن البرنامج يحتوى على مجال هندسى بمشاركة الأطفال فى برامج الكهرباء والميكانيكا بكلية الهندسة وفى كلية العلوم برنامجى البيولوجى وعلم الحيوان، وفى كلية الزراعة برامج فى مجال التغذية (الصناعات الغذائية والألبان) وفى المجال الزراعى البساتين والإنتاج الحيوانى والنحل .

وفى كلية الآداب برامج اللغة الإنجليزية، وفى كلية الفنون الجميلة برامج فى مجال النحت والرسوم المتحركة والجرافيك والديكور .

وأوضح أنه تم اختيار الدكتور نبيل الجباس عميد كلية رياض الأطفال منسقاً ومشرفاً على البرنامج، مضيفاً بأنه سيتم مشاركة القائمين على البرنامج من أعضاء هيئة التدريس فى دورة إعداد المدربين (TOT) ستعقد بأكاديمية البحث العلمى .