428 مرشحا للبرلمان خضعوا للكشف الطبى بالشرقية

أكدت الدكتورة إيناس حمدى مدير القومسيون الطبى بالشرقية، أنه تم تسليم 380 مرشحًا للانتخابات البرلمانية المقبلة النتائج النهائية لتسلميها للجنة تلقى طلبات الترشيح بالمحافظة.

وأضافت فى تصريحات صحفية اليوم، أن 428 مرشحًا محتملًا بينهم 59 سيدة خضعوا للكشف الطبى منذ فتح باب الكشوفات، لافتة أن جميعها تمت بإشراف 18 طبيبًا استشاريا بمختلف التخصصات، ويتم إجراء تحاليل كاملة للمرشحين التى يتم إرسالها للمعامل المركزية لتحليلها لضمان الشفافية.

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