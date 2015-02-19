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جو مشمس على مدن البحر الأحمر واستمرار الرياح المتوسطة

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جو مشمس على مدن البحر الأحمر واستمرار الرياح المتوسطة جو مشمس على مدن البحر الأحمر واستمرار الرياح المتوسطة
شهدت مدن محافظة البحر الأحمر وخاصة مدينة الغردقة، حالة من الجو المشمس، حيث لا توجد غيوم، بخلاف ما تشهده العاصمة ومحافظات الوجه البحرى.

وتشهد محافظة البحر الأحمر، وخاصة المناطق القريبة من البحر، رياحا متوسطة نسبيًا، وارتفاعا فى أمواج البحر، مما أدى إلى استمرار إغلاق ميناء الغردقة البحرى منذ الأمس، نتيجة ارتفاع شدة الأمواج والرياج بالبحر الأحمر.

وحذرت سلطات مطار الغردقة البحرى، أصحاب اللنشات البحرية من الإبحار، بعد ارتفاع الأمواج إلى 3 أمتار.

بينما مازالت ميناء سفاجا البحرى تعمل بطريقة جيدة، بسبب هدوء الأمواج جنوب البحر الأحمر، وأكد عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أنه مع تأثر البلاد بمنخفض جوى سطحى مع الأجواء الباردة ومرافقة كتل هوائية للمنخفض من شمال شرق أوروبا وتوقعات بنشاط الرياح خلال يومى الجمعة والسبت تم رفع درجة الاستعداد بموانئ الهيئة التسع بالثلاث محافظات بالتنسيق بين مركز العمليات و هيئة الأرصاد الجوية لتنظيم دخول وخروج السفن حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

وأضاف مصطفى أن ميناء سفاجا اليوم استقبل العبارة أمانة وعلى متنها 131 راكبا و 36 شاحنة و 32 سيارة و السفينة بوسيدون إكسبريس وعلى متنها 26 شاحنة، و11 راكبا والسفينة طابا، وعلى متنها 35 شاحنة، و9 ركاب والسفينة نما إكسبريس و على متنها 57 شاحنة.
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مصر 365