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محافظ بنى سويف: الانتهاء من الأعمال الإشائية لخمس وحدات صحية

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محافظ بنى سويف: الانتهاء من الأعمال الإشائية لخمس وحدات صحية محافظ بنى سويف: الانتهاء من الأعمال الإشائية لخمس وحدات صحية
أكد المستشار محمد سليم محافظ بنى سوبف اليوم الخميس، على الانتهاء من الأعمال الإنشائية للوحدات الصحية الخمس الممولة من المنحة إماراتية، بقرى (بنى محمد راشد، سربو، معجون) بمركز سمسطا، ووحدتان بالفشن هما (نزلة حنا، سالم البحيرى)، مشيرًا إلى أن استمرار العمل فى الوحدة الصحية بمنشأة طاهر بإهناسيا ليبلغ عدد الوحدات ست وحدات.

وأضاف المحافظ فى تصريحات صحفية، أنه تم توريد الأجهزة الطبية فى وحدات بنى محمد راشد، نزلة حنا، سالم البحيرى، منشأة طاهر، حيث ورد للوحدات جميع التجهيزات باستثناء كرسى الأسنان بمشتملاته من جهاز تقطير مياه، فرن تعقيم، جهاز أوتوكلاف بوحدة بنى محمد راشد، وجهاز تقطير المياه الخاص بالمعمل بوحدة نزلة حنا، وجهاز كيمياء الدم، سنتر فيوج لتدوير عينات البول والدم، عدد 2 فرن تعقيم.

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مصر 365