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وزير الخارجية الأمريكى: الأفكار الإرهابية تأتى من الفقر والجوع والبطالة

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وزير الخارجية الأمريكى: الأفكار الإرهابية تأتى من الفقر والجوع والبطالة وزير الخارجية الأمريكى: الأفكار الإرهابية تأتى من الفقر والجوع والبطالة
أكد وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى، أن الأفكار الإرهابية تأتى من الفقر والجوع والبطالة، ولذا لابد من محاربة التهميش الاجتماعى فى إطار مكافحة الإرهاب، فالأفكار السامة تأتى أحيانًا من أساتذة ونساء وسجناء.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكى فى كلمته خلال قمة مكافحة الإرهاب والتطرف فى واشنطن، بمشاركة عدد من قادة ووزراء خارجية دول العالم، أن هناك تفشيا لظاهرة التطرف ولذا لابد من التحرك سريعا لمواجهتها، فلا شىء يبرر ذبح الأبرياء، والرسالة واضحة، وهى أن هناك طريقة أفضل للدفاع بعيدًا عن العنف.

وتابع: "علينا دعم حق التظاهر السلمى وأن نعارض التعصب والشراكة فى محاربة التطرف مفتوحة أمام الجميع"، مؤكّدًا على حق الشعوب فى حرية التعبير وحرية العبادة.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد دعت إلى هذه القمة بسبب موجة الإرهاب التى أصبحت تجتاح العالم، خاصة منطقة الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن يلقى الأمين العام للجامعة العربية كلمة خلال المؤتمر، تتناول الجهود التى تقوم بها جامعة الدول العربية فى مكافحة الإرهاب وحماية الأمن القومى العربى.

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