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"زراعة أسوان": تأهيل 25 خريجاً على إنشاء الصوبة الزراعية والخدمات

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"زراعة أسوان": تأهيل 25 خريجاً على إنشاء الصوبة الزراعية والخدمات "زراعة أسوان": تأهيل 25 خريجاً على إنشاء الصوبة الزراعية والخدمات

بدأت مديرية الزراعة بمحافظة أسوان فى استقبال 25 خريجاً من المعينين فى الزارعة، لإعدادهم قبل استلام وظائفهم.

وقالت المهندسة مفيدة الخولى، مدير عام الزراعة بأسوان، إن المديرية تعمل على تأهيل وتدريب 5 أشخاص من المعينين الجدد من حملة الماجستير والدكتوراه، وذلك "كدفعة أولى" من أصل 25 خريجاً على مستوى المحافظة.

وأضافت الخولى فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه تم الاتفاق مع منظمة العمل الدولية لعقد دورات تدريبية متخصصة فى إنشاء الصوبة الزراعية، وأيضاً على ممارسة الخدمات الزراعية للنباتات التى يتم زراعتها تحت الصوبة.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتى ضمن برنامج إعداد وتأهيل شباب الخريجين وتأهيلهم للحياة العملية ضمن خطة وضعتها مديرية الزراعة بأسوان.

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