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السيسى:لم أرغب فى أن يُحال أى صحفى إلى القضاء مهما كانت تجاوزاته

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السيسى:لم أرغب فى أن يُحال أى صحفى إلى القضاء مهما كانت تجاوزاته السيسى:لم أرغب فى أن يُحال أى صحفى إلى القضاء مهما كانت تجاوزاته
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أن الدولة المصرية تحترم وتُقدر دور الإعلام وتتيح له العمل بدون أى قيود، كما أن هناك ما يناهز 1500 صحفى أجنبى يعملون على أراضيها بكامل حريتهم .

وفيما يتعلق بما يُشاع عن قضية صحفيى الجزيرة، فقد أوضح الرئيس، خلال لقائه وفداً صحفيا أفريقيا اليوم، الخميس، أنه لم يكن يرغب فى أن يُحال أى صحفى مهما كانت تجاوزاته إلى القضاء ويمكن أن يُكتفى بترحيله إلى خارج البلاد، إلا أن هذه القضية كانت منظورة بالفعل أمام المحاكم المصرية لدى توليه للسلطة، ومن ثم لم يكن ممكناً أن يتم التدخل فى عمل القضاء، الذى تحرص على احترام استقلاليته المكفولة بموجب الدستور.

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