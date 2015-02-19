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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا مغبرا بوجه عام وغائما جزئيا أحيانا على بعض المناطق مع ارتفاع آخر في درجات الحرارة والرياح  معتدلة إلى نشطة السرعة بوجه عام مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وتكون قوية أحيانا خاصة فوق البحر. 
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> الرياح .. جنوبية شرقية - جنوبية/ 30 - 40/50 كم/ساعة بوجه عام تصبح جنوبية شرقية - شرقية 20 - 30 / 40 كم/ساعة مساء.     
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> حالة البحر .. مضطرب بوجه عام .. بارتفاع الموج من قدمين إلى ثلاثة وخمسة أقدام قرب الساحل ومن أربعة الى ستة وثمانية أقدام بالعمق يقل الى ثلاثة - خمسة وستة أقدام مساء . 

 يحدث أعلى مستوى للمد عند الساعة الواحدة و 54 دقيقة مساء بينما يحدث أدنى مستوى للجزر عند الساعة السابعة و 40 دقيقة صباحا وفي تمام الساعة الثامنة و 32 دقيقة مساء .
>                            درجات الحرارة           نسب الرطوبة.
> المدينة                    العظمى   الصغرى        العليا      الدنيا.
> أبوظبي                     37     21               50       10 .
> دبي                         36     22               55      15 .
> الشارقة                     36    18                60      15.
> عجمان                     35    20                60      15.
> أم القيوين                 35     19                65      20 .
> رأس الخيمة              36     17                70       20 .
> الفجيرة                   30     21                80       20.
> العين                     35     22                40        10 .
> ليوا                       38     19               40        10 .
> الرويس                  37     20                60       15 .
> السلع                    36     20                65       20.
> دلما                      27     19                80       25 .
> طنب الصغرى          32      20                75       30 .
> طنب الكبرى           32      20                75       30 .
> أبوموسى               33     21                70       25.

 

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