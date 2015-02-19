بالصور .. محافظ الاقصر يعقد اجتماعاً مع اصحاب البازارات بسوق “سافوي” السياحى

عقد محمد بدر محافظ الأقصر ، اجتماعاً مع أصحاب البازارات بسوق “سافوي” السياحى لبحث أوضاعهم وتقنينها ، وذلك بحضور بكرى عبد الجليل نقيب أصحاب البازارات، وعدد من المستأجرين لعرض مشكلاتهم.

وأكد بدر، أن إجمالى مديونية بازارات سوق سافوى بلغت 402 ألف جنيه، مطالباً المستأجرين بضرورة الانتظام فى الدفع حيث أنه لايجوز جدولة هذه الديون من الناحية القانونية.

وأشار أحد أصحاب البازارات إلى أن لديهم عدة مشكلات منها ارتفاع القيمة الإيجارية وعدم وجود دخل نظراً لتدهور السياحة فى أعقاب ثورة 25 يناير 2011 ، بالإضافة إلى احتكار الشركات السياحية لعدة بازارات سياحية وعدم إدراج بازارات سوق سافوى فى برنامج السائح عند زيارته للأقصر.

وأضاف أنهم يدفعون مبلغ شهرى لإجراء أعمال الصيانة للبازارات وعلى الرغم من ذلك لا تجرى أية صيانة.

ومن جانبه ، أكد محافظ الأقصر أنه سيعرض عقود أصحاب البازارات بسوق سافوى على المستشار القانونى لدراستها وبحث الوضع القانونى لأصحابها .

> وقال “بدر” أن أرض “سافوى” ستطرح فى مؤتمر شرم الشيخ الإقتصادى المقرر انعقاده فى شهر مارس المقبل ، حيث سيقام عليها منتجع سياحى .