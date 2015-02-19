وكالة ناسا تلتقط صورا لقمرين يدوران حول كوكب بلوتو

نشرت وكالة ناسا الفضائية، صورا التقطتها تؤكد فيها دوران قمرين صغيرين حول كوكب بلوتو.

وقالت وكالة ناسا الفضائية، عبر صفحتها على الشبكة العنكبوتية "الإنترنت": إنه بعد 85 عامًا من اكتشاف كلايد تومبو التاريخى كوكب بلوتو، وفَّرت المركبة الفضائية التابعة لـ«ناسا» صورًا للأقمار الصغيرة التى تدور حيث ظهرت أقمار نيكس وهيدرا واضحة فى سلسلة من الصور التى اُلتُقطت بواسطة المركبة الفضائية نيو هورايزن من 27 يناير حتى 8 فبراير، على مسافات تتراوح بين 115 مليون ميل و120 مليون ميل (186 مليون كيلومتر و201 مليون كيلو متر.

وتوفِّر الصور أفضل رؤية لهذه الأقمار الصغيرة التى تدور حول «بلوتو»، ومن المقرر أن يلتقط العلماء صورا عن قرب للأقمار فى يوليو المقبل حتى يعرفون حجمها الحقيقى.

موضوعات متعلقة:

>

>مركبة فضاء تابعة لناسا توشك على إنهاء أول رحلة إلى بلوتو

>

>"العلوم الفلكية": آخر شهر ربيع الثانى الخميس وجمادى الأول 29 يوما

>

>العلوم الفلكية: فبراير ومارس وإبريل أفضل شهور السنة لرؤية الضوء البروجى

>

>"العلوم الفلكية": السوبر قمر يداعب سكان الأرض 6 مرات 3 محاقا منها والبقية بدرا.. أولها حدث فى يناير والثانى يطل اليوم.. البدر يظهر أكبر من حجمه 14% والظاهرة تؤثر على تزايد الزلازل وتحدث مدا وجزرا

>