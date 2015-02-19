لمرضى الجهاز التنفسى.. تعرف على أهمية البخاخ فى الطقس البارد

يعانى مرضى الجهاز التنفسى أثناء هذا الطقس المتقلب الملىء بالتيارات الباردة من نوبات وأزمات تنفسية قوية، فالغبار والتيار البارد يساعدان على إحداث خلل بالجهاز التنفسى مع الشهيق والزفير.

ويقول الدكتور مروان سالم الصيدلى والباحث فى علوم الدواء: "مرضى الجهاز التنفسى هم الأكثر تضررا من التيار البارد، ويصعب تأقلم أجسامهم مع الطقس غير المستقر، فالجهاز التنفسى لديهم به مشكلة مرضية تضعف من احتماله للتيارات الباردة".

مرضى الجهاز التنفسى والبخاخ

>وينصح مروان هؤلاء ممن يوصف لهم الدواء والبخاخ للعلاج، بضرورة الاعتماد على البخاخ الفموى، والذى يستخدمه مرضى الصدر والجهاز التنفسى أثناء الأزمات الربوية وأزمات الصدر والحساسية والاختناق وصعوبات النفس، وهو ما يجعله من أهم الأدوات العلاجية التى يجب ألا تفارق مريض الجهاز التنفسى فى هذا الطقس البارد.

البخاخ والأزمات التنفسية

>وتزيد أهمية البخاخ فى هذا المناخ المحمل بالتيارات الباردة المفاجئة، والذى يعد استنشاقها ضررا بالغا على الشعب الهوائية ويؤثر على القدرة على التنفس بشكل مريح، ولذا ينصح الباحث فى الدواء بضرورة استخدام البخاخ عن طريق رش رذاذه فى الفم وإغلاقه سريعا، حسب الجرعة الموصوفة للمريض، و التى تساعده على التنفس مؤقتا بشكل مريح.

جرعات البخاخ والدواء للأزمات التنفسية

>وعلى المريض أن يهتم بتناول دوائه فى هذا الطقس بانتظام بالغ، وبجرعات منضبطة، وعليه أن يراجع طبيبه المعالج والمتابع لحالة جهازه التنفسى فى الجرعة الموصوفة، وما إذا كان هناك تعديل بالزيادة لها فى هذا الطقس، مع الاهتمام باستخدام البخاخ تلقائيا إذا ما تعرض لأزمة تنفس، أو حالة اختناق، أو شعور بصعوبة فى الشهيق أو الزفير، أو بالأزمة الربوية، أو التنفسية.

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