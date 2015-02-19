حفل إطلاق Nuxellence Detox من Nuxe

تطرح شركة "نوكس" NUXE "نوكسيلانس ديتوكس" Nuxellence Detox المنتج الأكثر إثارة لهذا العام مستلهم من تكنولوجية "نوكسيلانس" وعملية تخليص خلايا الجلد من السموم خلال الليل.

المنتج الجديد "نوكسيلانس ديتوكس Nuxellence Detox، كونه مصنع من 10 مواد فريدة حصلت على براءات إختراع بالإضافة إلى التركيبة الخاصة ب"نوكسيلانس"، فإنه لا ينظف فقط خلايا جلدك من السموم خلال الليل ولكنه يكشف عن شباب بشرتك مضفيا عليها مظهر الإشراق والراحة في الصباح، كما لو كنت قد نمت ساعتين إضافيتين.

الليل فترة حيوية لتنظيف الخلايا من السموم كما تشير "إليزا جابيس" Aliza Jabès رئيس مجلس إدارة ومؤسسة مجموعة "نوكس" NUXE Group :

"عندما يسألونني، ما هي أفضل نصيحة يمكنني تقديمها من أجل بشرة جميلة؟ أجيب دائما عليك بالنوم. فلطالما كنت مقتنعة بأن النوم الجيد خلال الليل هو أكثر الطرق فعالية لعلاج ومقاومة علامات تقدم السن بشكل طبيعي. والعلم حاليا يؤكد قناعتي هذه: فالنساء اللائي لا ينمن بشكل جيد ولساعات كافية خلال الليل تبدو عليهن علامات أكثر وضوحا لشيخوخة الجلد. وبناء على هذا الإكتشاف نجح معملنا في القيام بدراسة أكثر تفصيلا حول العملية الطبيعية التي تجري في جلدنا خلال الليل".

فجلدك مثله مثل بقية الجسم ينتج مخلفات خلال قيامه بعمله. ولكي يتمكن من تجديد خلاياه تحتاج هذه الخلايا إلى التنظيف من السموم يوميا.

ففي بيئة ملوثة بالإضافة إلى هذه المخلفات الطبيعية توجد الحاجة إلى الحد من السموم والمعادن الثقيلة وأيضا الجزيئات التي فسدت جراء تأثير الذرات الحرة.

وفي الحقيقة يكون جلدنا خلال النهار مشغولا بالدفاع عن نفسه ضد الهجمات الخارجية، فلا يجد وقتا أو فرصة لعلاج نفسه وتجديد خلاياه إلا في الليل. وإذا تمت مرحلة عملية التخلص من السموم على جه الأخص بشكل جيد، فإن تجدد الخلايا يتم بشكل أسرع خلال الليل مقارنة بنفس العملية خلال النهار.

وبفضل خاصية تركيبة هذا المنتج الجديد الرائعة التي تجمع ما بين سكر تم الحصول عليه من خلال التكنولوجيا الحيوية وخلاصة شجرة الحرير، فإن هذه الرعاية الجديدة المضادة للشيخوخة تحفز عملية تخليص الجلد من السموم من أجل تجدد أكثر فعالية خلال الليل.

وتعمل المكونات النشطة للمجموعة الزهرية لزهرة الباشون والأنشوسا والبوبي والموروثة من تكنولوجيا مجموعة منتجات "نوكسيلانس" Nuxellence ، على إصلاح التغيرات التي حدثت للجينات DNA وبالتالي تساعد على إظهار الطاقة الحيوية لخلايا الجلد.

يحقق إستعمال منتج "نوكسيلانس ديتوكس" Nuxellence Detox الجديد الصالح لكل الأعمار ولكل أنواع الجلد، الشعور بالسعادة الأكيدة بملمسه ورائحته الجميلة التي تثير الحواس والتي تشع باقة من درجات الروائح الأنثوية الناعمة والتي تجعل كل إستخدام للمنتج تجربة جديدة رائعة.

سيتوفر "نوكسيلانس ديتوكس" Nuxellence Detox في جميع الصيدليات الرائدة عبر دول الشرق الأوسط ومن ضمنها محلات "بوتس" Boots . سيوجد في دولة الإمارات العربية المتحدة في "سيفورا" بمول المارينا في منطقة مساكن شاطيئ جميرا JBR ودبي مول وفيستيفال سيتي.

ثمن "نوكسيلانس ديتوكس" NUxellence Detox 334 درهما للزجاجة 50 مللي ليتر.

1) تمت الإستعانة تحت إشراف متخصصين في الأمراض الجلدية بتجارب خضع لها 22 متطوعا لمدة 28 يوما. وكانت نسبة الرضاء واضحة عند الإستيقاظ في الصباح بعد 27 يوما.

2) أجريت الدراسة حول تأثير نوعية النوم على الجلد وعمله سنة 2013 على 60 إمرأة أعمارهن ما بين 39 و49 سنة في المراكز الطبية للمستشفيات الجامعية في كليفلاند وشييو بالولايات المتحدة الأمريكية.

3) إختبار تم على خلايا في المختبر خارج الجسم.

4) إختبار تم في المعمل على المكونات: إصلاح المورثات الجينية – حصل على براءة إختراع.

5) عمر ناضج.