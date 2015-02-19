بلسم شفاه رائع لفتاة فاتنة من Clarins

بيروت- سيدتي نت

رنين الضحكات أو الأصوات، شفاه متجهمة أو جذابة، ابتسامة خجولة أو عريضة مفعمة بالسعادة... شفاه الفتاة الفاتنة تنبض بالحياة. تفتن وتلفت الأنظار مع تغيّر مزاجها. إنّها ساحرة ورقيقة في آن! لا تغطّي الشفاهَ طبقة قرنية أو زهم أو غشاء دهني مائي، وبالتالي فهي معرّضة لشتّى أنواع الأضرار فتصبح خصوصاً عرضة للجفاف ونقص الترطيب.

من أجل كلّ الفتيات الفاتنات، ابتكرت كلارنس بلسم شفاه Daily Energizer Lovely Lip Balm وهو هدية لا تُقاوم ذات خواص فعّالة في العناية بالشفاه، لا يوصى باستعمالها باعتدال. فبفضل تركيبته الملطّفة، يؤمّن بلسم الشفاه هذا راحة فوربة تدوم طويلاً لـ 8 ساعات من الترطيب*، بالإضافة إلى جعل الشفاه تبدو أنعم وأكثر امتلاء، ومنحها لمعة مثالية وبريقاً وردياً. يجعل الشفاه أكثر جاذبية من ذي قبل!

الشفاه: من مقّومات الجمال الأساسية وإنّما رقيقة للغاية!

الشفاه عبارة عن غشاء رقيق شبه مخاطي يعوزه الكيراتين والغشاء الدهني المائي والزهم. ولا يحميها بلل الفمّ كالغشاء المخاطي الداخلي. كما تتعرّض لتأثير الطعام والبرد والحرارة والشمس وتبّللّها باللعاب وإلى العضّ من حين إلى آخر... أمّا النتيجة فهي الجفاف ونقص الترطيب والتشقّق وفقدان الحجم والبريق.

بلسم شفاه Lovely Lip Balm: كوكتيل سترسم مكوّناته الابتسامة على وجهك

زبدة الكاكاو وزيت الشيا الطبيعيّان لتغذية الشفاه وترميمها

مكونّان رئيسيان مغذّيان للبشرة يغدقان على شفاه الفتيات الفاتنات بالأحماض الدهنية الأساسية. تغذّي زبدة الكاكاو سطح طبقة الشفاه الخاجية وتحفّز ترميمه. عندئذ، يعزّز زيت الشيا خواصها المغذية والمرمّمة الملطّفة. يتكامل هذان المكوّنان الفعّالان بشكل مثالي، وهما مسؤولان عن مزايا قوام البلسم الفريدة المتمثّلة بالليونة والنعومة اللتان تجعلانه ينزلق على الشفاه بامتياز.

الكاكاو اسم الشجرة العلمي Theobroma cacao

كانت قبائل الآزتك التي اكتشفت شجرة الكاكاو، تتناول بذور الكاكاو بحسب الأسطورة، لتحفيز الرغبة. وقد أكّدت التحاليل العلمية التي أجرِيت حتى الآن صحّة هذا الاعتقاد، فقد كشفت أنّ هذه البذور تحتوي على مادّة الثيوبرومين المنشّطة. ولا تقتصر فوائد هذه البذور على التنشيط إذ تنتج النواة معجوناً يدخل في صناعة زبدة الكاكاو، وهي زبدة نباتية غنيّة جداً بالأحماض الدهنية المغذّية والمرمّمة.

بداية الابتسامة الجميلة هنا!

كيف تحصلين على الشفاه المثالية الجذابة

• تواجه الشفاه ظروفاً صعبة على مدار السنة إذ تتعرّض لبرد الشتاء وحرارة شمس الصيف والرياح. ولكن لا تقلقي فبلسم شفاه Lovely Lip Balm إن استعملته عدّة مرّات كلّ يوم من أيّام السنة، سيحافظ على جمال شفاهك.

• حاولي ألاّ تلعقي شفتيك للحفاظ على ترطيبها على الرغم من كونها ردّة فعل لا إرادية. فلذلك تأثير معاكس إذ يسبّب جفاف الشفاه وتشقّقها بحيث تشعرين بعدم الراحة وبأنّ لون شفتيك باهت.

• للحصول على شفاه ناعمة وملساء، أدرجي ضمن نظامك الجمالي خطوة إضافية لترطيب الشفاه وحمايتها وهي التقشير. قشّري شفتيك مرّة في الأسبوع إن أمكن، عبر دهنها بلطف بمقشّر Gentle Peeling من كلارنس.