ماذا فعلت النجمات للتخلص من سموم البشرة؟

إنّ تراكم المواد السامة في الجسم تجعل البشرة تبدو أكبر عمراّ، وأكثر خشونةً وجفافاّ، فمن الرائع الحصول على جلسات لتنظيف البشرة وتخليصها من الجلد الميت والسموم المتراكمة بداخلها، ولكن ماذا عن روتين النجمات للتخلص من السموم!! فلماذا لا تتعرفين على اسلوب النجمات في تنقية البشرة .

قد يعجبك: بالفيديو: مفاجأة مجرّبة لخلطة تبييض البشرة

1.Naomi Campbell

أحاول القيام دائماً بنظام الليمون الغذائي للتخلص من السموم 3 مرات في السنة، فإنه من الجيد أن أقوم بتناول ما يقوم بتنظيف جسمي مرةً واحدةً بين الحين والآخر.

2.Millie Mackintosh

أقوم باتباع برنامج غذائي يتكون من العصائر الطبيعية فقط لمدة 3 أيام، وعلى الرغم من صعوبة هذا الأمر في المساء، إلا أنّ النتيجة تشعرني بالروعة، فجسمي يشعر بالارتياح والتنفس.

3.Rosie Huntington-Whiteley

أقوم بين الحين والآخر بالامتناع عن تناول الكريوهيدرات والسكريات المكررة كلما أردت التخلص من بعض الوزن الزائد أو من السموم المتراكمة.

4.Miranda Kerr

إنّ شرب كوب من الماء الدافئ مع بضع قطرات من الليمون في الصباح لهو أمر رائع لتنقية الجسم، كما أنني أكثر من الماء النقي طوال اليوم.

5.Fergie

عندما أستيقظ ألجأ دائماّ إلى العصير، وكذلك بين وجبات الطعام، فالطاقة التي أكتسبها منه مدهشة، ولم أعد بحاجة إلى الكافيين بعد الآن.

6.Megan Fox

يصعب علي القيام بنظام غذائي دائم، أو حتى ممارسة الرياضة لأني كسولة جداّ، ولذلك فأنا أقوم بتطهير جسمي مرةً بين الحين والآخر بالامتناع عن تناول السكر والسكريات.

7.Nicole Richie

أنا متعصبة للعصائر، لاسيما العصائر الخضراء كالكيوي والكرفس فهي دائماّ ما توفر لي الطاقة عندما أركض، كما أنها توفر لجسمي النقاء والصفاء.

سيعجبك أيضاً:

لا تحولي تبييض المنطقة الحسّاسة عاملاً سلبياً في علاقتك الحميمة!

ستتفاجئين كيف حافظت شاكيرا على جمالها في فترة الحمل!

بالصور: آخر التصاميم للحنّاء العربي في يوم الحب