أخبار عاجلة

مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
«موقفنا ثابت وعلاقتنا راسخة».. تفاصيل لقاء السيسي بأعضاء الكونجرس الأمريكي -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: زيارة الرئيس السيسي نقطة فاصلة في تاريخ العلاقة بين البلدين -
مساء الأنوار: مقابلات مع بعض لاعبي سموحة بعد الفوز على الزمالك -
بالصور.. السيطرة على حريق اندلع بسوق تجاري في دمياط -
وزير الثقافة ناعيًا الناقد السينمائي سمير فريد: كان قامة ثقافية كبيرة -
لجنة الحكام تُرقي «عاشور» قبل موقعة الزمالك والشرقية -
رواتب الحكام.. إنجلترا في المقدمة ومصر «خارج المنافسة» -
مساء الأنوار: حريق هائل بنادي الجزيرة -
مساء الأنوار: تصريحات عامر حسين حول تعديل مواعيد بعد مباريات الدوري المصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

ماذا فعلت النجمات للتخلص من سموم البشرة؟

Google+ Print
ماذا فعلت النجمات للتخلص من سموم البشرة؟ ماذا فعلت النجمات للتخلص من سموم البشرة؟

الخميس 19-02-2015 18:30

إنّ تراكم المواد السامة في الجسم تجعل البشرة تبدو أكبر عمراّ، وأكثر خشونةً وجفافاّ، فمن الرائع الحصول على جلسات لتنظيف البشرة وتخليصها من الجلد الميت والسموم المتراكمة بداخلها، ولكن ماذا عن روتين النجمات للتخلص من السموم!! فلماذا لا تتعرفين على اسلوب النجمات في تنقية البشرة .

قد يعجبك: بالفيديو: مفاجأة مجرّبة لخلطة تبييض البشرة
1.Naomi Campbell
أحاول القيام دائماً بنظام الليمون الغذائي للتخلص من السموم 3 مرات في السنة، فإنه من الجيد أن أقوم بتناول ما يقوم بتنظيف جسمي مرةً واحدةً بين الحين والآخر.
2.Millie Mackintosh
أقوم باتباع برنامج غذائي يتكون من العصائر الطبيعية فقط لمدة 3 أيام، وعلى الرغم من صعوبة هذا الأمر في المساء، إلا أنّ النتيجة تشعرني بالروعة، فجسمي يشعر بالارتياح والتنفس.
3.Rosie Huntington-Whiteley
أقوم بين الحين والآخر بالامتناع عن تناول الكريوهيدرات والسكريات المكررة كلما أردت التخلص من بعض الوزن الزائد أو من السموم المتراكمة.
4.Miranda Kerr
إنّ شرب كوب من الماء الدافئ مع بضع قطرات من الليمون في الصباح لهو أمر رائع لتنقية الجسم، كما أنني أكثر من الماء النقي طوال اليوم.
5.Fergie
عندما أستيقظ ألجأ دائماّ إلى العصير، وكذلك بين وجبات الطعام، فالطاقة التي أكتسبها منه مدهشة، ولم أعد بحاجة إلى الكافيين بعد الآن.
6.Megan Fox
يصعب علي القيام بنظام غذائي دائم، أو حتى ممارسة الرياضة لأني كسولة جداّ، ولذلك فأنا أقوم بتطهير جسمي مرةً بين الحين والآخر بالامتناع عن تناول السكر والسكريات.
7.Nicole Richie
أنا متعصبة للعصائر، لاسيما العصائر الخضراء كالكيوي والكرفس فهي دائماّ ما توفر لي الطاقة عندما أركض، كما أنها توفر لجسمي النقاء والصفاء.

سيعجبك أيضاً:

لا تحولي تبييض المنطقة الحسّاسة عاملاً سلبياً في علاقتك الحميمة!

ستتفاجئين كيف حافظت شاكيرا على جمالها في فترة الحمل!

بالصور: آخر التصاميم للحنّاء العربي في يوم الحب

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. تعليق ساخر لمحمد صلاح على تقديم مرتضى له أمام «إيناسيو»

بالفيديو.. تعليق ساخر لمحمد صلاح على تقديم مرتضى له أمام «إيناسيو»

بالفيديو || إليسا ترد على سخرية شيرين منها للمرة الأولى: «دايمًا بتزعل»

بالفيديو || إليسا ترد على سخرية شيرين منها للمرة الأولى: «دايمًا بتزعل»

بالفيديو || اصطياد تمساح مفترس بالقليوبية وحالة من الرعب تسيطر على الأهالي والري تصرح بأن سد النهضة سبب انتشار التماسيح بالقاهرة والدلتا

بالفيديو || اصطياد تمساح مفترس بالقليوبية وحالة من الرعب تسيطر على الأهالي والري تصرح بأن سد النهضة سبب انتشار التماسيح بالقاهرة والدلتا

بالفيديو.. «إليسا» ترد على إهانة شيرين عبد الوهاب لأول مرة

بالفيديو.. «إليسا» ترد على إهانة شيرين عبد الوهاب لأول مرة