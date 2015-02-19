تقدم إليك "سيدتي.نت" طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الباردة ، وصفة شهية استمتمعي بها في أحلى الجلسات مع صديقاتك

المقادير:

3/4 كوب زبدة بحرارة الغرفة

1 كوب سكر

3 بيضات

1 ملعقة صغيرة فانيلا

1/2 كوب لبن زبادي

3/4 كوب كاكاو بودرة

3/4 كوب طحين

1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر

1/4 ملعقة صغيرة ملح

مقادير التغليفة :

1 كوب كريمة سائلة

1 كوب شوكولاتة نصف محلاة مفرومة

1/2 كوب سكر بودرة

1/3 كوب كاكاو بودرة

طريقة التحضير:

1. ضعي المكونات الجافة : الطحين ، البيكنغ باودر و الملح والكاكاو البودرة في وعاء واخلطيهم معا

2. اخفقي السكر والزبدة معا حتى يصبح كريمي القوام وهش ثم أضيفي البيض والفانيلا مع استمرار الخفق

3.أضيفي نصف كمية خليط المكونات الجافة إلى خليط السكر والبيض وحركي المزيج

4. أضيفي اللبن الزبادي واخفقي المزيج حتى يتجانس ثم أضيفي باقي كمية الخليط الجاف وحركي

5. جهزي صينية مدهونة بالزيت ورشة الطحين واسكبي خليط الكيك فيها وادخليها إلى فرن محمى مسبقا لمدة 30 دقيقة أو حتى تنضج ثم اتركيها تبرد

6. لتحضير تغليفة الكيكة: سخني الكريما السائلة ثم أضيفي الشوكولاتة المفرومة واتركيه على النار مع التحريك حتى تذوب وتمتزج

7. أضيفي السكر الناعم والكاكاو البودرة وحركي جيدا حتى يصبح المزيج ناعم وكريمي

8. ضعي الخليط في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل ثم ادهني وجه الكيكة بعد أن تبرد ثم أعيدي الكيكة إلى الثلاجة حتى تبرد تماما وقدميها باردة

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