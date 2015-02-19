​بالصور.. محافظ قنا يكرم المشاركين في البرنامج التدريبي الإنتاجي

قام اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا بتوزيع عدد من الجوائز علي 57 فتاه وشاب واحد من المشاركين في البرنامج التدريبي الإنتاجي بجوار محطة سكة حديد قنا بالتعاون مع المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة ( النداء ) واتحاد المصدرين والمستوردين العرب وجهاز بناء وتنمية القرية المصرية وجهاز الصناعات الحرفية والتعاون الإنتاجي.

وأكد الهجان انه سيتم تدريب المشاركين على فنون العمل علي الأقمشة ( التصميم – التطريز بالأحجار – فنون الحياكة الحديثة)، مما يساعد علي توطين صناعة التطريز بالأحجار علي الأقمشة في محافظة قنا ويدفع مسار التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وأشار إلي انه سيتم تدريبهم علي استخدام تكنولوجيا وأساليب الإنتاج الحديثة ( ماكينات الليزر ) في مجالات ( صناعة الجلود – صناعة الأثاث صناعة المنسوجات )، تمهيدًا لإعدادهم كمدربين للشباب والفتيات بمراكز المحافظة مضيفا انه سيتم إقامة معرض في نهاية البرنامج التدريبي يضم منتجات المتدربين.

وأكد أن البرنامج يهدف إلي توفير مزيد من فرص العمل والحد من البطالة ورفع المستوي المعيشي والتخفيف من حدة الفقر، متمنيًا أن تنتشر فكرة البرنامج وأهدافه في جميع مراكز وقري محافظة قنا.​