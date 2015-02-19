الإصلاح السياسى والتنمية أبرز نقاط برنامج كريم عبد العاطى الانتخابى عن «العجوزة»

فى خطوة تدل على أهمية تمكين الشباب، تقدم المهندس كريم عبد العاطى بأوراق ترشحه عن دائرة العجوزة، فى انتخابات مجلس النواب المصرى المقبل.

يتضمن الشق السياسي من البرنامج الانتخابى إصلاح مؤسسات الدولة واستعادة كفائتها وتطوير جهازها الاداري، وتحسين الظروف الاجتماعية للمواطن المصري مما ينعكس علي الانتاج، وبناء نظام وطني ديموقراطي قادر علي مجابهة التحديات الداخلية والخارجية دون قهر او استبداد، بالإضافة إلى بناء نظام اقتصادي يحترم اليات السوق وتشجيع الاستثمار وتحديث الزراعة وطرق الري وفتح افق سياحية جديدة وكل ذلك يساهم في توفير فرص عمل للشباب.

ويشمل الجانب السياسى أيضًا الاهتمام بالعنصر البشري لأنه اساس تقدم هذا البلد عن طريق تحسين مستوي التعليم والصحة والخدمات،دعيم المبادرات الاهلية من اجل تطوير الجامعات الوطنية وبناء اخري جديدة، بالإضافة إلى تمكين الشباب من الانخراط في العمل العام للمشاركة في بناء مستقبل الوطن.

أما بالنسبة للشق الخدمي فى البرنامج الإنتخابى، فيتضمن العمل علي تكوين مجموعات من الشباب والأهالي للمشاركة في تطوير مناطقهم السكنية لتوفير الاحتياجات الاساسية لكل منطقة ولدينا نموذج ناجح مثل ارض اللواء والتي تم عمل ما يقرب من 60% من شوارعها بالانترلوك واعمدة انارة ورصف الطرق وتخصيص قطعة ارض 14 فدان لاقامة مجمع خدمات متكامل في ارض اللواء بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء ودعم ومساندة د.عمرو الشوبكي ومجموعة الائتلاف الشعبي وأيضا هناك مجموعات آخري في ميت عقبة والعجوزة مما يدفعنا لمساندة ودعم التجربة علي مستوي دائرة العجوزة وتعميمها في مصر كلها.