بالفيديو: Moe Shour يستوحي من جنّات عدن

أطلق المصمم محمد شور صاحب دار Moe Shour مجموعته الجديدة لموسم ربيع وصيف 2015، والتي حملت اسم "ظلال جنة عدن" Shades of Eden. جاءت المجموعة غنيّة بفساتين السهرات، التي جسّدت أنوثة المرأة وأناقتها بكل معانيها، والتي تميّزت بقصاتها الواضحة وألوانها المتوهّجة. التطريز كان أبرز ما ميّز المجموعة، فمن الخرز والمجوهرات والدانتيل والورود... كلها عناصر أغنت التصاميم وزادتها فخامة.

لوحة الألوان كانت جريئة، من الفوشيا اللماع والزهري المبودر بالإضافة الى الألوان الترابية واللون الأبيض. وقد منح المصمم عناية كبيرة بأصغر التفاصيل في مجموعته فأظهرت دقّة وحرفيّة عاليتين.

"سيدتي نت" شارك المصمّم محمد شور هذه المناسبة وبإمكانك مشاهدة الفيديو المرفق للتعرّف أكثر على المجموعة.