الجارديان: نيوزيلندا ثالث دول العالم فى معدلات السمنة بعد أمريكا والمكسيك

أكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن نيوزيلندا تعانى من مرض السمنة، حيث أظهر استطلاع وطنى أجرى مؤخرا فى تلك الجزيرة الواقعة على أطراف العالم أن واحدا من بين كل ثلاثة من سكانها يعانون من زيادة فى الوزن، لتصبح ثالث دولة فى العالم، من حيث معدلات السنة، بعد الولايات المتحدة والمكسيك، حيث نسبة السمنة 36.5% و32% على التوالى فى كلا البلدين، بينما المعدل فى نيوزيلندا أقل من 29%.

وتشير الأرقام إلى أن واحدا بين كل عشر أطفال بين عمر العامين والأربعة عشر عاما، وعددهم 79 ألف، مؤهلون لهذا الوصف "سمين".

وتبلغ معدلات السمنة ذروتها فى المجموعة العمرية بين 45 و65 عاما. وأشار المسح الوطنى إلى أن الوزن المفرط سبب رئيسى لعدد من الأمراض منها النوع الثانى من السكر وأمراض القلب وبعض أنواع السرطان.

وأوضحت الجارديان أن تلك الأنباء أثارت صدمة فى البلاد، ودفعت خبراء الصحة إلى الدعوة لزيادة التنظيم الحكومى لصناعة الغذاء والمشروبات والإنفاق الزائد.