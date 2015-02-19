أخبار عاجلة

«موقفنا ثابت وعلاقتنا راسخة».. تفاصيل لقاء السيسي بأعضاء الكونجرس الأمريكي -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: زيارة الرئيس السيسي نقطة فاصلة في تاريخ العلاقة بين البلدين -
مساء الأنوار: مقابلات مع بعض لاعبي سموحة بعد الفوز على الزمالك -
بالصور.. السيطرة على حريق اندلع بسوق تجاري في دمياط -
وزير الثقافة ناعيًا الناقد السينمائي سمير فريد: كان قامة ثقافية كبيرة -
لجنة الحكام تُرقي «عاشور» قبل موقعة الزمالك والشرقية -
رواتب الحكام.. إنجلترا في المقدمة ومصر «خارج المنافسة» -
مساء الأنوار: حريق هائل بنادي الجزيرة -
مساء الأنوار: تصريحات عامر حسين حول تعديل مواعيد بعد مباريات الدوري المصري -
مساء الأنوار: مصر تنفرد باستضافة كأس الدوري الأوروبي لعام 2017 بصحبة ويلز ريان جاجز غداً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

الجارديان: نيوزيلندا ثالث دول العالم فى معدلات السمنة بعد أمريكا والمكسيك

Google+ Print
الجارديان: نيوزيلندا ثالث دول العالم فى معدلات السمنة بعد أمريكا والمكسيك الجارديان: نيوزيلندا ثالث دول العالم فى معدلات السمنة بعد أمريكا والمكسيك
أكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن نيوزيلندا تعانى من مرض السمنة، حيث أظهر استطلاع وطنى أجرى مؤخرا فى تلك الجزيرة الواقعة على أطراف العالم أن واحدا من بين كل ثلاثة من سكانها يعانون من زيادة فى الوزن، لتصبح ثالث دولة فى العالم، من حيث معدلات السنة، بعد الولايات المتحدة والمكسيك، حيث نسبة السمنة 36.5% و32% على التوالى فى كلا البلدين، بينما المعدل فى نيوزيلندا أقل من 29%.

وتشير الأرقام إلى أن واحدا بين كل عشر أطفال بين عمر العامين والأربعة عشر عاما، وعددهم 79 ألف، مؤهلون لهذا الوصف "سمين".

وتبلغ معدلات السمنة ذروتها فى المجموعة العمرية بين 45 و65 عاما. وأشار المسح الوطنى إلى أن الوزن المفرط سبب رئيسى لعدد من الأمراض منها النوع الثانى من السكر وأمراض القلب وبعض أنواع السرطان.

وأوضحت الجارديان أن تلك الأنباء أثارت صدمة فى البلاد، ودفعت خبراء الصحة إلى الدعوة لزيادة التنظيم الحكومى لصناعة الغذاء والمشروبات والإنفاق الزائد.


>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365