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باحثون ألمان يتوقعون موجة أنفلونزا أشد من الأعوام السابقة

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باحثون ألمان يتوقعون موجة أنفلونزا أشد من الأعوام السابقة باحثون ألمان يتوقعون موجة أنفلونزا أشد من الأعوام السابقة
يتوقع باحثون ألمان انتشار موجة شديدة من الأنفلونزا خلال هذا الموسم على مستوى الولايات الألمانية، على نحو أكبر مما حدث خلال الأعوام الماضية.

وقال كلاوس شوجارت، الباحث بمركز "هلمهولتس" الألمانى لأبحاث العدوى فى مدينة براونشفايج، اليوم الخميس، إن الفيروس المنتشر حاليا فى الولايات المتحدة الأمريكية أدى إلى أعراض أكثر شدة، مما وقعت خلال انتشار الفيروسات السابقة.

وأشار: "صحيح أن الأمر فى ألمانيا لم يصل لهذا الحد، إلا أنه يتعين علينا توقع حدوث مسار مشابه".

وعلى الرغم من أن اللقاح الحالى لا يتمتع بالفعالية المرجوة للتصدى لهذا المرض، إلا أن شوجارت أوصى بتلقيه.

ويتوقع الباحثون وصول موجة الأنفلونزا إلى أقصى نقطة خلال الثلاثة أسابيع القادمة.
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