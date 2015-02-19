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ألمانيا تسعى لابتكار مضادات حيوية قوية لمكافحة خطر البكتيريا المتزايد

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ألمانيا تسعى لابتكار مضادات حيوية قوية لمكافحة خطر البكتيريا المتزايد ألمانيا تسعى لابتكار مضادات حيوية قوية لمكافحة خطر البكتيريا المتزايد
قالت رابطة شركات أبحاث المستحضرات الطبية بألمانيا، أمس الأربعاء، إن البلاد تتطلع إلى تشجيع ابتكار المزيد من المضادات الحيوية القوية لمكافحة الخطر المتزايد للبكتيريا المقاومة للعقاقير.

وقال هاجن فوندر رئيس مجلس إدارة رابطة شركات أبحاث المستحضرات الطبية، إن وزارة الصحة فى برلين تعتزم إجراء مباحثات فى أواخر العام الجارى مع الرابطة التى ستقترح صياغة فضفاضة لأى لوائح جديدة خاصة بالمضادات الحيوية، بشأن وضعية العقاقير المخصصة للعلاج التجريبى للأمراض النادرة.

وأضاف أن واحدة من أكبر العقبات التى تواجه شركات تصنيع الأدوية، هى أن أى مضادات حيوية قوية جديدة تستلزم استخدامها فى أضيق نطاق لأن الإفراط فى استخدامها قد يؤدى إلى زيادة مقاومة البكتيريا للعقاقير.

وقال فوندر وهو أيضا رئيس فرع شركة روش السويسرية للمستحضرات الدوائية فى ألمانيا فى مؤتمر لوسائل الإعلام "عندما تبتكر وتنتج وتسوق مضادا حيويا ليس من المفترض أن يستخدم بادئ ذى بدء ما لم تخفق جميع العلاجات الأخرى الموجودة لذا فإنك تحتاج إلى مناخ رقابى خاص".

وحذرت منظمة الصحة العالمية من أنه إذا لم تتخذ إجراءات حاسمة فإن الكثير من المضادات الحيوية ستفقد مفعولها خلال القرن الحالى ما يترك المرضى فريسة للعدوى القاتلة لاسيما خلال العمليات الجراحية.

وتوصلت مراجعة ساندتها البريطانية هذا الشهر إلى ضرورة إنشاء صندوق عالمى لتسريع وتيرة ابتكار مضادات حيوية جديدة.

وفى الولايات المتحدة نبهت صناعة الدواء وخبراء الصحة العامة المشرعين فى سبتمبر ايلول من العام الماضى على أن الأمر يستوجب تخصيص حوافز مالية، ومنهجا أكثر مرونة فى الرقابة لإقناع شركات الأدوية بابتكار مضادات حديثة.

وقالت وزارة الصحة بألمانيا على موقعها الإلكترونى، إن برلين ستسعى لإثارة موضوع البكتيريا المقاومة للعقاقير فى إطار رئاستها لمجموعة الدول السبع قبل قمة المجموعة التى ستعقد فى بافاريا فى يونيو حزيران القادم.

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