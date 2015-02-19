توني كروس يكشف عن رفضه حضور حفل عيد ميلاد رونالدو

كشف توني كروس لاعب وسط ريال مدريد عن رفضه حضور حفل عيد ميلاد نجم الميرنجي كريستيانو رونالدو.

رونالدو أقام حفل عيد ميلاده بعد يومين من الموعد الأصلي، وتزامنت ليلة الحفل مع خسارة ريال بأربعة أهداف أمام أتليتكو مدريد.

الانتقادات طالت رونالدو بعد الحفل، خاصة وأنه لم يكن في أفضل حالاته على الصعيد التهديفي، ولم يسجل لفترة تجاوزت الـ3 أسابيع.

وعقب كروس بعد مباراة ريال مدريد وشالكه مساء الأربعاء "تم دعوتي للحفل.. لكني شعرت بأن هذا ليس الوقت المناسب لذلك".

وتابع "لم أذهب.. فأنا كنت أعرف أن هذه الانتقادات يمكن أن تحدث".