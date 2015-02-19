وزير التعليم العالى يطالب الشباب بالحصول على دكتوراه فى السباكة والحلاقة

شدد الدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالى، على ضرورة توافر شباب حاصلين على دكتوراه فى السباكة والحلاقة، لممارسة المهنة عن وعى وفهم بما يتطلبه سوق العمل المصرى، مطالبا الشباب بالتغلب على مشاكلهم.

وأضاف عبد الخالق، خلال الندوة التى تنظمها وزارة التعليم العالى تحت عنوان "تحديات التعليم التكنولوجى ومتطلبات سوق العمل"، بمقر معهد إعداد القادة، اليوم الخميس، إن التعليم الفنى فى مصر يعانى من النظرة المجتمعية السيئة، ولابد من إعلاء التعليم الفنى بأدائنا ولابد أن نتحرر من الأمراض المستوطنة.