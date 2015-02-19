وزارة الخارجية تحقق فى بلاغات اختطاف المصريين بليبيا

قال مصدر بوزارة الخارجية المصرية، اليوم الخميس، إن خلية الأزمة تجرى التحقق من بعض البلاغات التى تلقتها منذ أمس، الأربعاء، حول اختفاء عدد من المصريين فى ليبيا، من خلال التواصل مع الأطراف الليبية.

وتتلقى الخطوط الساخنة التى وضعتها وزارة الخارجية اتصالات بعضها يحمل استفساراً من المصريين فى ليبيا عن كيفية العودة لمصر، وبعضها تبليغ عن اختفاء ذويهم.

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