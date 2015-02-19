أخبار عاجلة

«موقفنا ثابت وعلاقتنا راسخة».. تفاصيل لقاء السيسي بأعضاء الكونجرس الأمريكي -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: زيارة الرئيس السيسي نقطة فاصلة في تاريخ العلاقة بين البلدين -
مساء الأنوار: مقابلات مع بعض لاعبي سموحة بعد الفوز على الزمالك -
بالصور.. السيطرة على حريق اندلع بسوق تجاري في دمياط -
وزير الثقافة ناعيًا الناقد السينمائي سمير فريد: كان قامة ثقافية كبيرة -
لجنة الحكام تُرقي «عاشور» قبل موقعة الزمالك والشرقية -
رواتب الحكام.. إنجلترا في المقدمة ومصر «خارج المنافسة» -
مساء الأنوار: حريق هائل بنادي الجزيرة -
مساء الأنوار: تصريحات عامر حسين حول تعديل مواعيد بعد مباريات الدوري المصري -
مساء الأنوار: مصر تنفرد باستضافة كأس الدوري الأوروبي لعام 2017 بصحبة ويلز ريان جاجز غداً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزارة الخارجية تحقق فى بلاغات اختطاف المصريين بليبيا

Google+ Print
وزارة الخارجية تحقق فى بلاغات اختطاف المصريين بليبيا وزارة الخارجية تحقق فى بلاغات اختطاف المصريين بليبيا
قال مصدر بوزارة الخارجية المصرية، اليوم الخميس، إن خلية الأزمة تجرى التحقق من بعض البلاغات التى تلقتها منذ أمس، الأربعاء، حول اختفاء عدد من المصريين فى ليبيا، من خلال التواصل مع الأطراف الليبية.

وتتلقى الخطوط الساخنة التى وضعتها وزارة الخارجية اتصالات بعضها يحمل استفساراً من المصريين فى ليبيا عن كيفية العودة لمصر، وبعضها تبليغ عن اختفاء ذويهم.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365