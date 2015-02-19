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اللجنة العليا للحج تعتمد حصة مصر من التأشيرات بمقدار 62 ألف تأشيرة

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اللجنة العليا للحج تعتمد حصة مصر من التأشيرات بمقدار 62 ألف تأشيرة اللجنة العليا للحج تعتمد حصة مصر من التأشيرات بمقدار 62 ألف تأشيرة
أكد أشرف عمر وكيل أول وزارة السياحة رئيس قطاع الشركات والمرشدين السياحيين، أن اللجنة العليا للحج برئاسة المهندس إبراهيم محلب، وافقت على توزيع حصة من تأشيرات الحج، والبالغ عددها 62 ألفا و511 تأشيرة، على كل من وزارة السياحة وتبلغ حصتها 29 ألفا و145 تأشيرة، كما بلغت حصة وزارة الداخلية 18 ألفا و800 تأشيرة، فيما بلغت حصة وزارة التضامن الاجتماعى 10 آلاف تأشيرة، كما بلغت حصة الهيئات التابعة للوزارات 4566 تأشيرة.

وقال عمر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه تم خلال اجتماع اللجنة الوزارية العليا للحج اليوم الخميس، عرض نتائج المباحثات مع الجانب السعودى للاتفاق على ترتيبات الإعداد لموسم الحج المقبل سواء ما يتعلق باستخراج التأشيرات أو الخدمات والسكن والإعاشة والتنقلات وغيرها، مشيرا إلى الجانب السعودى شدد على ربط استخراج التأشيرات بسداد قيمة العقود الشاملة على كافة الخدمات المقدمة للحجاج.

وأضاف أنه تم الاتفاق مع الجانب السعودى، على أن تكون الوجبات الساخنة المقدمة للحجاج اختيارية وليست إلزامية خلال التعاقدات مع مؤسسة الطوافة ، مشيرا إلى أن مصر رفضت طلب السعودية بالسماح لها بمناصفة شركة مصر للطيران فى نقل الحجاج المصريين، وتم التأكيد أن الشركة الوطنية لها النصيب الأكبر فى نقل المواطنين.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء وافق على تنفيذ التأشيرات الممنوحة للهيئات، من خلال الجهات المنظمة لرحلات الحج هذا العام، وفقا لرغبة كل هيئة على حدة، كما تم عرض تقرير يتضمن إيجابيات وسلبيات موسم الحج العام الماضى، للاستفادة منها وتلافى السلبيات خلال الإعداد للحج هذا العام.

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