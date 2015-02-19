المجالس التصديرية تجتمع الاحد لتوفير 20 الف فرصة عمل للعائدين من ليبيا

دعا المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية برئاسة وليد هلال ، رؤوساء ١٣ مجلس تصديرى يمثلون قطاعات مصر الصناعية المختلفة فى كافه المحافظات لاجتماع طارئ الأحد المقبل، للإعلان عن مبادرة توفير ٢٠ ألف فرصه عمل توضع امام العماله المصريه العائده من ليبيا فى كافه مصانع اعضاء المجالس التصديريه.

أعلن المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس التصديرى للمفروشات المنزلية، عن مبادرة لتشغيل العائدين من ليبيا فى القطاع التصديرى دعما لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى لتأمين عودة المصريين العاملين بليبيا، بما يوفر مصدر دخل كريم لهم ولأسرهم ما يحول دون عودتهم مرة أخرى للعمل بليبيا وتعرضهم للمخاطر.

وقال أحمد إنه ارسل مذكرة بالمبادرة إلى منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة، كما تم عرضها على عدد من رؤساء المجالس التصديرية الأخرى الذين أبدوا موافقتهم على المشاركة وتوفير فرص عمل إلى جانب التعاون لتدريب الراغبين من المصريين العائدين من ليبيا على الانشطة الصناعية البسيطة وإكسابهم المهارات المطلوبة ليصبحوا عمالة فنية.

وأشار إلى إنه يجرى حاليا اتصالات مع اعضاء المجلس التصديرى للمفروشات والشركات الصناعية المختلفة لبدء رصد فرص العمل المتاحة لدى كل منها والتخصصات المطلوبة، لتقديمها للجهات المختصة الى جانب وضع الية مبسطة لإعلام العائدين من ليبيا بتلك الفرص.

وأكد أن القطاع التصديرى من منطلق مسئوليته وواجباته تجاه وطننا العزيز مصر يتقدم بمبادرة تشغيل ابناءنا العائدين من ليبيا واقتسام قوت يومنا معهم رغم المشكلات العديدة التى تواجه القطاع الصناعى والتصديرى خاصة الصناعات النسجية ولكن لا نرضى ابدا بان يهان اى مصرى من اجل لقمة العيش.

>وأكد ثقته وثقة كل العاملين بالقطاع التصديرى فى نجاح جهود الرئيس ومبادراته سواء عقد المؤتمر الاقتصادى المزمع عقده بشرم الشيخ الشهر المقبل، أو المشروعات الكبرى التى اطلقها خاصة قناة السويس الجديدة والمثلث الذهبى وهو ما سيغير من وجه الاقتصاد المصرى ويوفر الملايين من فرص العمل التى تكفل حياة كريمة لكل المصريين تغنيهم عن التغرب خارج اوطانهم من اجل لقمة العيش.