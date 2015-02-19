وزير الدفاع السعودى يلتقى رؤساء اركان دول التحالف ضد داعش

الرياض أش أ



> التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع السعودى رئيس الديوان الملكى المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين فى الرياض اليوم رؤساء هيئات الأركان لدول التحالف ضد تنظيم داعش الإرهابى المشاركين فى مؤتمرهم الخامس الذى تستضيفه المملكة حاليا.

>وعبر وزير الدفاع عن تمنياته لرؤساء هيئات الأركان فى الدول الشقيقة والصديقة التوفيق فى مؤتمرهم الحالى والوصول إلى إجراءات تخدم الأمن الإقليمى والدولي.

>وكان المؤتمر الخامس لرؤساء هيئات الأركان لدول التحالف ضد تنظيم داعش الإرهابى ومناقشة الأوضاع فى سوريا، الذى تستضيفه رئاسة هيئة الأركان العامة بوزارة الدفاع السعودية قد بدأ أعماله أمس بالرياض، بمشاركة (26) دولة ممثلة برؤساء هيئات الأركان من الدول الشقيقة والصديقة للمملكة.

>ويهدف المؤتمر إلى مناقشة وتبادل الآراء بين ممثلى الدول المشاركة وفقا لما تشهده المنطقة من أحداث وتطورات متسارعة, بهدف الوصول إلى إجراءات تخدم الأمن الإقليمى والدولي.

>وجاء هذا المؤتمر امتدادا للمؤتمرات الأربعة السابقة، التى عقدت فى كل من الأردن، فرنسا، ألمانيا, والولايات المتحدة الأمريكية.

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