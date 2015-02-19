أخبار عاجلة

«موقفنا ثابت وعلاقتنا راسخة».. تفاصيل لقاء السيسي بأعضاء الكونجرس الأمريكي -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: زيارة الرئيس السيسي نقطة فاصلة في تاريخ العلاقة بين البلدين -
مساء الأنوار: مقابلات مع بعض لاعبي سموحة بعد الفوز على الزمالك -
بالصور.. السيطرة على حريق اندلع بسوق تجاري في دمياط -
وزير الثقافة ناعيًا الناقد السينمائي سمير فريد: كان قامة ثقافية كبيرة -
لجنة الحكام تُرقي «عاشور» قبل موقعة الزمالك والشرقية -
رواتب الحكام.. إنجلترا في المقدمة ومصر «خارج المنافسة» -
مساء الأنوار: حريق هائل بنادي الجزيرة -
مساء الأنوار: تصريحات عامر حسين حول تعديل مواعيد بعد مباريات الدوري المصري -
مساء الأنوار: مصر تنفرد باستضافة كأس الدوري الأوروبي لعام 2017 بصحبة ويلز ريان جاجز غداً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

وزير الدفاع السعودى يلتقى رؤساء اركان دول التحالف ضد داعش

Google+ Print
وزير الدفاع السعودى يلتقى رؤساء اركان دول التحالف ضد داعش وزير الدفاع السعودى يلتقى رؤساء اركان دول التحالف ضد داعش

الرياض أش أ


> التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع السعودى رئيس الديوان الملكى المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين فى الرياض اليوم رؤساء هيئات الأركان لدول التحالف ضد تنظيم داعش الإرهابى المشاركين فى مؤتمرهم الخامس الذى تستضيفه المملكة حاليا.
>وعبر وزير الدفاع عن تمنياته لرؤساء هيئات الأركان فى الدول الشقيقة والصديقة التوفيق فى مؤتمرهم الحالى والوصول إلى إجراءات تخدم الأمن الإقليمى والدولي.
>وكان المؤتمر الخامس لرؤساء هيئات الأركان لدول التحالف ضد تنظيم داعش الإرهابى ومناقشة الأوضاع فى سوريا، الذى تستضيفه رئاسة هيئة الأركان العامة بوزارة الدفاع قد بدأ أعماله أمس بالرياض، بمشاركة (26) دولة ممثلة برؤساء هيئات الأركان من الدول الشقيقة والصديقة للمملكة.
>ويهدف المؤتمر إلى مناقشة وتبادل الآراء بين ممثلى الدول المشاركة وفقا لما تشهده المنطقة من أحداث وتطورات متسارعة, بهدف الوصول إلى إجراءات تخدم الأمن الإقليمى والدولي.
>وجاء هذا المؤتمر امتدادا للمؤتمرات الأربعة السابقة، التى عقدت فى كل من الأردن، فرنسا، ألمانيا, والولايات المتحدة الأمريكية.
>

'); } }); } catch (e) { } } return false; }); });

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية