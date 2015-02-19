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تفجير سيارة تقل مسلحين بمحافظة البيضاء اليمنية

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تفجير سيارة تقل مسلحين بمحافظة البيضاء اليمنية تفجير سيارة تقل مسلحين بمحافظة البيضاء اليمنية
قتل شخص وأصيب ثلاثة آخرون بجراح فى انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارة تقل مسلحين قبليين فى مديرية الملاجم بمحافظة البيضاء وسط اليمن.

وأوضحت مصادر محلية أن العبوة تم تفجيرها عن بعد أثناء مرور السيارة، ولم تعرف بعد ملابسات الحادث.

يذكر أن قوات من الجيش ومعها عناصر من الحوثيين دخلوا مديرية الزاهر بالبيضاء الأسبوع الحالى بعد إتفاق مع القبائل على قيام الجيش بتعقب عناصر تنظيم القاعدة بالتعاون مع القبائل بعد قتال استمر 3 أيام ولم تستطع هذه القوات الدخول بسبب رفض مقاتلى القبائل دخول الحوثيين.
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