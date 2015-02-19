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سقوط 15 قتيلاً من الجيش السورى فى اشتباكات مع المعارضة

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سقوط 15 قتيلاً من الجيش السورى فى اشتباكات مع المعارضة سقوط 15 قتيلاً من الجيش السورى فى اشتباكات مع المعارضة
لقى ما يقرب من 15 جندياً من الجيش السورى مصرعهم، فى اشتباكات مع المعارضة المسلحة فى الغوطة الشرقية بريف، حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية" اليوم الخميس

وكان ناشطون أكدوا أن المتمردين فى سوريا تمكنوا من أسر 32 جندياً ومسلحاً من أنصار نظام الأسد، بالقرب من مدينة حلب الواقعة شمال البلاد، حيث القتال على أشده بين الجانبين اللذين يحاول كل منهما توسيع نطاق سيطرته على المنطقة.

وقال المرصد السورى لحقوق الإنسان، من مقره فى لندن، إن الجنود أسروا فى قرية رتيان عقب سيطرة المتمردين عليها، أمس الأربعاء، موضحا أن المتمردين استعادوا السيطرة على قرية حردتنين بعد يومين من سيطرة القوات الحكومية عليها.

وأضاف المرصد، أن اشتباكات عنيفة تجرى فى قرية ثالثة هى باشكوى التى سيطرت عليها القوات الحكومية قبل يومين.

المتمردون يأسرون 32 جنديا سوريا بالقرب من مدينة حلب
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