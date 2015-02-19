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طيران الإمارات ترفض اعتذار دلتا ايرلاينز لربط شركات الخليج بـ 11 سبتمبر

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طيران الإمارات ترفض اعتذار دلتا ايرلاينز لربط شركات الخليج بـ 11 سبتمبر طيران الإمارات ترفض اعتذار دلتا ايرلاينز لربط شركات الخليج بـ 11 سبتمبر
رفضت شركة طيران الإمارات الاعتذار الذى أصدرته شركة "دلتا إيرلاينز" الأمريكية، بعد تلميح رئيسها ريتشارد اندرسون إلى وجود علاقة بين الناقلات الجوية الخليجية وهجمات 11 سبتمبر.

وأصدرت الشركة الإماراتية التي تتخذ من دبى مقرا لها بيانا اليوم الخميس رداً على التصريح الذي أصدرته شركة دلتا إيرلاينز "والذى اعتذرت فيه عن الربط بين الناقلات الجوية الخليجية وأحداث 11 سبتمبر".

وقال البيان الذي تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه " ترفض طيران الإمارات الاعتذار الذي أصدرته دلتا إيرلاينز بشأن ما جاء على لسان رئيسها التنفيذي يوم الاثنين الماضى، الذى ألمح إلى وجود علاقة بين الناقلات الجوية الخليجية وهجمات 11 سبتمبر".

وأضاف البيان "إننا نعتقد ان تصريحات أندرسون تمت صياغتها وإبرازها لتحقيق أهداف محددة، ما يجعل مصداقيته، كرئيس تنفيذي لشركة أمريكية عامة مدرجة، موضع تساؤل، ويشكك كذلك في الأساس الذي قامت عليه الادعاءات التي تقدمت بها شركته للسلطات الحكومية الأمريكية".
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