​بالصور.. تنفيذ 8 قرارات إزالة خلال حملة أمنية بأسيوط

تمكنت قوات أمن أسيوط، من تنفيذ 8 قرارات إزالة، بناحية قرية نزلة عبد اللاه التابعة لمركز أسيوط، في إطار تنفيذ إستراتيجية الوزارة لتحقيق أعلي معدلات الأداء وتنفيذا للخطط الأمنية الموضوعة لمواجهة المستجدات على الساحة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها وفرض الشرعية والقانون .

وبناء على توجيهات المهندس ياسر السوقى محافظ اسيوط واللواء طارق نصر مدير امن اسيوط تم توجيه حملة مكبرة لتنفيذ القرارات الإدارية بالإزالة الصادرة من الإدارة العامة لتطوير وحماية النيل بأسيوط (بدائرة مركز أسيوط) وعددها 8 قرارت إزالة بنزلة عبداللاه – دائرة المركز.

وتم تنفيذ قرارات الإزالة الادراية موضوع الحملة، ولم تحدث ثمة تداعيات في التنفيذ، ولاقي تنفيذ تلك القرارات استحسانا لدي المواطنين. ​