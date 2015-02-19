ننشر الأسماء النهائية لقائمة «في حب مصر» عن الصعيد

حصلت وكالة أنباء أونا على الأسماء النهائية لمرشحي قائمة في حب مصر بالصعيد وضمت القائمة عماد جاد عضو مجلس الشعب السابق

و غاده غريب عجمى من المصريين العاملين بالخارج وجهاد ابراهيم حنفي من ذوى الإحتياجات الخاصة وموسى مصطفي موسي رئيس حزب الغد ، والدكتور محمود كبيش عميد حثوق القاهره سابقا ممثل حزب مصر بلدي والدكتورة لميس جابر والسفير محمد العرابي وزير الخارجيه الاسبق والدكتورة مني البطران شقيقة اللواء محمد البطران ، واللواء اشرف اسكندر حزب وفد وشهد عبد الحكيم السادات حزب السادات الديمقراطي والدكتور سحر الهواري عضو اتحاد كورة القدم .

وشملت القائمة سهام أديب و مجدى بيومى ومجدى ملاك مكسميوس ممثلا عن الأقباط و الدكتورة ميرفت الشرقاوى وسارة عثمان عن الشباب .

وجاء شريف فخري نائب رئيس صندوق الاستثمار بدبي ممثلا عن المصريين العاملين بالخارج.

علاء عادل السبيعى وعاطف عبد الجابر ممثلا للفلاحين عن حزب الوفد.

هند جوزيف اقباط اسيوط

يحي كدوانى وكيل هيئه قناه السويس

سهير عبد الرحيم رئيس الاتحاد النوعى لذوى الاعاقه

ابتسام ابو رحاب

جبالي المراغي رئيس اتحاد نقابات عمال مصر

عز الدين ابو ستيت نائب رئيس جامعه القاهره

السيد محمود الشريف نقيب عام الاشراف

الدكتورة عبله الهواري عضور مجلس الشورى الاسبق

سحر صدقي عمال

اشرف رشاد شباب

عباس منصور رئيس جامعه جنوب الوادى

ماجد فهيم مسيحي حزب حماة وطن

الصحفي مصطفي بكري

هلال الدندراوى عمال

الدكتور علي عبد العال سيد احمد جامعه عين شمس

محمد عبد المقصود شباب