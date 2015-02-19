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الأسباب المؤدية لاحتقان الأنف وطرق العلاج

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الأسباب المؤدية لاحتقان الأنف وطرق العلاج الأسباب المؤدية لاحتقان الأنف وطرق العلاج
احتقان الأنف من الأمراض التى قد يصاب بها البعض نتيجة التعرض لعدد من العوامل، منها الخروج من الجو الدافئ للبارد.

وحول هذا يوضح الدكتور سمير فتحى الأشقر رئيس قسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى جامعة القاهرة، أن الإصابة باحتقان الأنف يحدث نتيجة لتضخم وكبر باللحمية السفلية الطبيعية المتواجدة بالأنف، ويحدث ذلك للعديد من الأسباب؛ منها الإصابة بالالتهابات أو بعض الميكروبات أو الحساسية، التى تتفاعل مع الجسم وتتسبب فى غلق الأنف، مشيرًا إلى أن من الأسباب الأخرى للمرض الخروج من جو دافئ لبارد أو العكس، أو الإصابة بالتهابات فى الجيوب الأنفية.

ويضيف د. سمير، أن من الأسباب المؤدية للإصابة باحتقان الأنف، استعمال نقط الأنف بكثرة، حيث تؤدى إلى تضخم اللحمية المتواجدة بالأنف، مما ينتج عنه انسداداها، وقد يتطلب الأمر التدخل الجراحى لإزالة جزء من اللحمية.

ويشير رئيس قسم جراحة الأنف والأذن، إلى أن علاج هذه الحالات يتحدد حسب السبب المؤدى لاحتقان الأنف، فإذا كان نتيجة لوجود التهابات أو ميكروب بالأنف يتم العلاج من خلال الأدوية، أما إذا كان نتيجة التعرض من جو دافئ لبارد فالعلاج من خلال الاسبراى يقى من الإصابة بالاحتقان.

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