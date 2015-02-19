بالصور… مجهولون يشعلون النيران في سيارة تابعة لجهة حكومية بالسويس

قام مجهولون، فجر اليوم الخميس، باشعال النيران في سيارة ميكروباص بيضاء بمدينة الحرية بمنطقة السلام بحي فيصل وفروا هاربين .

تلقي اللواء طارق الجزار مساعد وزير الداخلية لأمن السويس إخطارا بقيام مجهولون باشعال النيران بسيارة ميكروباص تحمل لوحات ط ع ج 75889 م وفروا هاربين، حيث قاموا بوضع مواد سريعة الاشتعال أسفلها، وسرعان ما أدت إلى انفجار بتنك السولار وتفحم السيارة.

وقال مصدر أمني، ان قوات الدفاع المدني توجهت لموقع الحادث وتمكنت من السيطرة على الحريق، موضحًا أن التحريات أثبتت أن السيارة تعمل مع أحد الجهات الحكومية وجاري البحث عن المتهمين بالواقعة.