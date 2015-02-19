تجديد حبس سلفيين 15 يوم بالسويس للمشاركة فى مظاهرات الإخوان

قررت نيابة السويس، صباح اليوم الخميس، تجديد حبس 2 ينتمون للتيار السلفي 15 يوم على ذمة التحقيقات لمشاركته بقوة فى تظاهرات الإخوان بالمحافظة.

كان ضباط الأمن الوطني بالسويس، قد تمكنوا منذ شهرين من ضبط المتهمين وهم ” وليد . ح” و ” أحمد . ا “وذلك لإشتراكهما فى مظاهرات الإخوان واستهداف المنشآت الشرطية والتعدي على المنشآت الحيوية والخاصة وترويع المواطنين.

وقال مصدر أمني فى تصريحات خاصة، أن المتهم صدر لهم أمر ضبط وأحضار من النيابة العامة بعد أن ثبتت التحريات اشتراكه فى تظاهرات الإخوان ومحاولة التعدي على سيارات الشرطة وأخري سيارات خاصة بالمواطنين وترويع المارة بالشوارع وترديد هتافات معادية للدولة ومخالفة قانون التظاهر.