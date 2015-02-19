​بالصور… بدء التشغيل التجريبي لإحدى محطات الصرف الصحي جنوب الأقصر

أعلن محمد السيد رئيس مركز ومدينة اسنا جنوب الأقصر، عن بدء تشغيل محطة الصرف الصحى رقم 6 لمدة شهر تحت التجربة، تمهيدًا لاستلامها من الشركة المنفذة للمشروع، مشيرًا إلى أنه تمت المواقفة من قبل مدير عام شركة المياه والصرف الصحي على توصيل وصلات الصرف الصحى لمنازل المواطنين بنظام التقسيط لتخفيف الأعباء عليهم.

جاء ذلك خلال تفقد وفد من لجنة متابعة مجلس الوزراء صباح اليوم الخميس مدينة اسنا جنوب الاقصر، مكون من اللواء “ممدوح العدوى” مساعد أمين عام مجلس الوزراء ، واللواء “محمد مدحت” مستشار رئيس مجلس الوزراء للمتابعة ، والمهندسة “جيهان عبد المنعم” معاون رئيس الوزراء لمتابعة اعمال الصرف الصحى بالمدينة والوقوف على مشكلاتها وذلك عقب الاجتماع مع الدكتور محمد بدر محافظ الاقصر.

وأضاف رئيس المركز أن الوفد تفقد أيضًا الوحدات الصحية، وتم عرض المشاكل التى تواجه هذه الوحدات من نقص الأطباء والأجهزة الطبية، موضحًا أن الوفد أقر بسرعة حل هذه المشكلات بعد عرضها على الدكتور إبراهيم محلب رئيس الوزراء​.