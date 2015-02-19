أخبار عاجلة

«موقفنا ثابت وعلاقتنا راسخة».. تفاصيل لقاء السيسي بأعضاء الكونجرس الأمريكي -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: زيارة الرئيس السيسي نقطة فاصلة في تاريخ العلاقة بين البلدين -
مساء الأنوار: مقابلات مع بعض لاعبي سموحة بعد الفوز على الزمالك -
بالصور.. السيطرة على حريق اندلع بسوق تجاري في دمياط -
وزير الثقافة ناعيًا الناقد السينمائي سمير فريد: كان قامة ثقافية كبيرة -
لجنة الحكام تُرقي «عاشور» قبل موقعة الزمالك والشرقية -
رواتب الحكام.. إنجلترا في المقدمة ومصر «خارج المنافسة» -
مساء الأنوار: حريق هائل بنادي الجزيرة -
مساء الأنوار: تصريحات عامر حسين حول تعديل مواعيد بعد مباريات الدوري المصري -
مساء الأنوار: مصر تنفرد باستضافة كأس الدوري الأوروبي لعام 2017 بصحبة ويلز ريان جاجز غداً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مصر 365

شركة نستلة السويسرية تسجل ارتفاعا فى أرباحها السنوية

Google+ Print
شركة نستلة السويسرية تسجل ارتفاعا فى أرباحها السنوية شركة نستلة السويسرية تسجل ارتفاعا فى أرباحها السنوية
أعلنت شركة نستلة السويسرية اليوم الخميس، أن أرباحها السنوية ارتفعت عقب إعادة هيكلة استثماراتها فى مجال مستحضرات التجميل، ولكن المبيعات انكمشت بنسبة 6،0 % لتصل إلى 6،91 مليار فرنك سويسرى ( 5،97 مليار دولار (.

وقالت أكبر شركة فى مجال الأغذية فى العالم فى مقرها فى بلدة فيفى السويسرية إن قوة العملة المحلية بالإضافة إلى الصعوبات فى السوقين الأوروبى والصينى ساهما فى تحقيق معدل تنمية ثابت تقريبا .

وبدون الآثار السلبية للعملة، وأعمال الاستحواذ وانخفاض قيمة الأصول ،كانت المبيعات سوف ترتفع بنسبة 5،4 % فيما تعد أبطأ وتيرة لها منذ خمسة أعوام.

وقد ارتفع صافى أرباح نستله بنسبة أكثر من 43 % أى بواقع 4،4 مليار فرنك ليصل إلى 5،14 مليار فرنك.

وقد عزز الأرباح اتفاق نستله مع شركة لوريال الفرنسية لمستحضرات التجميل ، الذى ينص على حصول نستله على 4،3 مليار فرنك بالإضافة إلى سيطرتها الكاملة على شركة جالديرما السويسرية للعناية بالبشرة، وفى نفس الوقت خفضت نستله من حصة الأقلية الخاصة بها فى لوريال .

وقال الرئيس التنفيذى لنستله بول بولكى إن أداء هذا العام سوف يبقى مماثلا لأداء العام الماضى، حيث من المتوقع نمو المبيعات بنسبة 5 %، بدون حساب آثار العملة والاستثمار .
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365