مجموعة اليورو تجتمع الجمعة لبحث طلب اليونان تمديد خطة الإنقاذ

يعقد وزراء مالية منطقة اليورو اجتماعا خاصا الجمعة، لاتخاذ قرار حول طلب اليونان تمديد مهلة الاتفاق حول القروض لستة أشهر.

وقالت متحدثة باسم الاتحاد الأوروبى بعدما وجهت لأثينا رسالة رسمية تطلب التمديد "لقد تأكد الأمر، الاجتماع سيعقد اليوم".

وكان رئيس مجموعة اليورو يورين ديسيلبلوم أكد فى وقت سابق أن السلطات اليونانية وجهت طلبا لتمديد برنامج الإنقاذ الأوروبى.

وكتب فى تغريدة "لقد تلقينا طلب اليونان للتمديد ستة أشهر" بدون إعطاء تفاصيل إضافية.

وكان مصدر حكومى يونانى أعلن أن الحكومة اليونانية برئاسة الكسيس تسيبراس قدمت الخميس إلى بروكسل طلب تمديد اتفاق القروض الأوروبية بهدف تأمين التمويل لهذا البلد قبل وضع برنامج إصلاحات متكامل.