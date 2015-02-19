البدري: فرصة الأهلي في الفوز بالسوبر كبيرة جدًا بسبب هؤلاء اللاعبين

أكد حسام البدري المدير الفني للمنتخب الأوليمبي أن الأهلي قادر على التتويج بكأس السوبر على حساب وفاق سطيف في الجزائر.

وقال البدري: "فرصة الأهلي كبيرة جدًا في الفوز باللقب، لأنه لديه عامل مهم للغاية، وهو توافر عناصر الخبرة في الفريق".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية "حسام غالي وعاشور ونجيب ووليد سليمان وعبد الله السعيد ومتعب، عناصر خبرة مهمة لمواجهة الضغط الجماهيري في الجزائر".

وتابع "معظم هؤلاء اللاعبين اعتادوا على اللعب في ظروف صعبة، وكانوا ضمن التشكيلة التي هزمت الترجي في بتونس بنهائي 2012".

وأتم المدير الفني الأسبق للأهلي "الجهاز الفني توافرت لديه معلومات جيدة عن الفريق الجزائري، لذا متفائل بقدرة الأهلي على العودة بالسوبر من الجزائر".