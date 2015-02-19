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#سوبر_افريقيا - أفضل مدربي إفريقيا يحضر لمهاجمة الأهلي

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#سوبر_افريقيا - أفضل مدربي إفريقيا يحضر لمهاجمة الأهلي #سوبر_افريقيا - أفضل مدربي إفريقيا يحضر لمهاجمة الأهلي

بمتابعة التدريبات الأخيرة لوفاق سطيف، فإن الفريق الجزائري ينوي مهاجمة الأهلي يوم السبت في كأس السوبر الإفريقي.

ويستعد سطيف للأهلي بمعسكر مغلق في منطقة سيدي موسى.

واعتمد خير الدين ماضوي مدرب وفاق سطيف المظفر بجائزة أفضل مدير فني في إفريقيا لسنة 2014 على تدريبات هجومية خلال الاستعدادات الأخيرة للسوبر.

لا يرغب ماضوي في زيادة الواجبات الدفاعية في فريقه قبل المباراة، ويركز فقط على أن يهاجم الأهلي في الموقعة التي تقام على أرض الجزائر.

وكان وفاق سطيف قد ظفر بدوري أبطال إفريقيا، في حين ترشح الأهلي للسوبر كونه اقتنص لقب الكونفدرالية.

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