من المران - كيف يتم توظيف هندريك بعد تألقه في تدريبات الأهلي

يملك هندريك هلمكه قدرة جيدة على إرسال تمريرات طولية، ما يسعى خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للأهلي لاستغلاله جيدا.

فقد قدم هندريك هلمكه أداء متميزا في تدريبات الأهلي مساء يوم الأربعاء، وفريقه يستعد لمواجهة وفاق سطيف الجزائري.

هلمكه كان يرسل تمريرات طولية متقنة، ما جعل جاريدو يطلب منه الاستفادة من هذا الجانب في خدمة الفريق.

طلب جاريدو من هلمكه ألا يرسل تمريراته للعمق فقط، بل يوجه تمريراته إلى طرفي الملعب دوما.

جاريدو يعول دوما على انطلاقات ظهيري الجنب حسين السيد أو صبري رحيل يسارا، وباسم علي أو محمد هاني يمينا.

وقد وجد جاريدو ممولا جيدا لظهيري الجنب في الإمكانات الأولية للاعب الذي ضمه الأهلي خلال موسم الانتقالات الشتوي.