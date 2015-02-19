الملاحة الجوية: حركة الطيران منتظمة ولم تتاثر بالأمطار



> ‏‫أكد الكابتن إيهاب محيى الدين رئيس الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، انتظام حركة الطيران بمطار القاهرة الدولى رغم سقوط الأمطار ، لافتا أن حركة السفر والوصول منتظمة بالمطار ولا توجد أى تأثيرات على الحركة الملاحية .

وأضاف أن الأمطار لا تؤثر على حركة الطيران ولا يوجد تاخر في إقلاع الرحلات والتأثير على الحركة الملاحية يكون فقط عند وصول الرياح إلى مستوى معين وعدم اتضاح الرؤية بالنسبة لقائد الطائرة .

وأوضح محيي أن غرفة ومركز العمليات بالشركة يتابع وضع الطقس أولا بأول للتعامل مع أى متغيرات قد تطرأ.