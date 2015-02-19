بالصور.. محافظ المنيا يبحث مع مسئولي الصندوق الاجتماعي فرص الاستثمار

بحث اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا وفايزة الطهناوى مدير عام المنطقة الخامسة للصندوق الاجتماعي للتنمية ومديري فروع الصندوق بإقليم شمال الصعيد، فرص الاستثمار ورؤية الصندوق التي سيقدمها خلال مشاركته في المؤتمر الاقتصادي لتنمية إقليم شمال الصعيد، والذي تجرى فعالياته خلال الفترة من 25-26 فبراير الجاري، ويشارك فيه محافظات الفيوم وبني سويف وأسيوط والمنيا .

حضر اللقاء المهندس أشرف درويش مدير مكتب الصندوق الاجتماعي بالفيوم ومروان محمد مروان مدير مكتب الصندوق ببني سويف والمهندس وجيه الطحاوي القائم بأعمال مدير الصندوق بالمنيا ورميح عبدالحسيب مدير مكتب الصندوق بأسيوط وسعيد سبع مدير مكتب الصندوق بمحافظة الوادي الجديد .

ويبحث المؤتمر على مدار جلساته وورش عمله فرص وآفاق الاستثمار المتاحة في إقليم شمال الصعيد لتوفير فرص عمل للشباب ، من خلال عرض رؤية كل محافظة وتوحيد تلك الرؤى للخروج بتوصيات ونتائج عامة يتم تقديمها في المؤتمر الاقتصادي الذي تجرى أعماله الشهر القادم بمدينة شرم الشيخ.