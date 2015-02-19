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مصرع رقيب شرطة وإصابة 3 أفراد آخرين في حادث انقلاب سيارة بأسيوط

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مصرع رقيب شرطة وإصابة 3 أفراد آخرين في حادث انقلاب سيارة بأسيوط مصرع رقيب شرطة وإصابة 3 أفراد آخرين في حادث انقلاب سيارة بأسيوط

صورة ارشيفية

 

لقي رقيب شرطة مصرعه، واصيب رقيب آخر وملازم ومجند من قوات مديرية أمن أسيوط، اليوم الخميس، إثر انقلاب سيارة شرطة بطريق “أسيوط ـ البحر الأحمر” .

تلقي اللواء طارق نصر، مدير أمن أسيوط، بلاغًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد إنقلاب سيارة شرطة بطريق الجيش “أسيوط ـ البحر الاحمر”، وعلى الفور انتقلت سيارات الاسعاف وقوات، حيث تبين من المعاينة مصرع أحمد حسن كامل ٣٥ سنة رقيب شرطة، رقيب وإصابة الملازم أول جمال عبدالعظيم ٢٥ سنة وإصابة كريم عربي علي رقيب شرطة وجمال عبد العظيم أحمد ٢٥ سنة مجند اثر انقلاب سيارة شرطة كانوا يستقلونها.

وتم نقل جثة المتوفي إلي مشرحة مستشفي الشرطة، والمصابين إلى مستشفي أسيوط الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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