تدريب 300 شاب وفتاة لمتابعة لجان المرأة في الانتخابات البرلمانية



> اختتم المجلس القومي للمرأة، اليوم الخميس، برنامجه التدريبي الذي أطلقه بالتعاون مع وزارة الشباب، لمتابعة لجان المرأة في الانتخابات البرلمانية القادمة ، والذي استمر لمدة خمسة أسابيع، واستهدف تدريب 300 شاب وفتاة على آليات متابعة ومراقبة تصويت النساء في كافة المحافظات.

وقام على التدريب خبراء من المؤسسة المصرية للتدريب و حقوق الإنسان ووفق المعايير التي حددتها اللجنة العليا للانتخابات، وقد تضمن البرنامج التعريف بالنظام الانتخابي الجديد و المفاهيم الأساسية لنزاهة الانتخابات وحقوق الناخبين و المتابعين و نظام سير الانتخابات وطرق الإبلاغ عن انتهاك حقوق الناخبات وإعداد تقارير المتابعة والمراقبة ، ومراقبة الدعاية الانتخابية أخذاً في الاعتبار خصوصية لجان المرأة.

جدير بالذكر أن المجلس قام باختيار أفضل العناصر من الشباب في مختلف المحافظات لمساعدته في متابعة لجان المرأة في الانتخابات، كما قامت الإدارة العامة للتعليم المدني بوزارة الشباب بدفع عدد أخر من الشباب للمشاركة بالبرنامج التدريبي وفق المعايير المحددة التي تتطلبها اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية للقيام بعمليات المتابعة كذلك تحت إشراف المجلس القومي للمرأة.