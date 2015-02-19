ممثل الطوارق في الحوار الوطني الليبي: «أي تدخل عسكري في ليبيا مرفوض»

قال موسى الكوني، ممثل الطوارق في الحوار الوطني الليبي، اليوم الأربعاء، إن “أي تدخل عسكري في ليبيا مرفوض”، مضيفا أن ليبيا “بلد لا يصدر الإرهاب، وإنما تم تصدير ‫‏الإرهاب‬ إليه خاصة بعد التدخل العسكري الفرنسي في ‫‏مالي‬ (في 2013)”.

وفي مقابلة مع وكالة “الأناضول”، قال الكوني الذي شغل عضوية المجلس الانتقالي بعد ثورة 17 فبراير 2011، إن “قتل المصريين الاقباط بهذا الشكل أمر لا يمكن أن يقبله أي إنسان وإن الصور كانت صادمة ليس لليبيين فقط بل لكل المجتمع الدولي خاصة أن هولاء أبرياء لا دخل لهم في الصراعات الدائرة الآن”، في إشارة إلى نشر “‫#‏داعش‬” الأحد الماضي، مقطع فيديو يظهر اعدام 21 مصريا قبطيا ذبحا، في ليبيا.

الكوني مضى قائلا إن هذه الأعمال “لا يمكن أن تنسب لليبيا أو لليبيين؛ لأنها ليست من أخلاقهم.. من يقوم بهذه الأعمال لا يحملون جنسية بعينها أو من بلد معين؛ هذه مجموعات عابرة للحدود مبرمجة لتنفيذ هذه الأفعال أيا كان من يقف أمامهم مسلم أو غير مسلم، سني أو شيعي أو قبطي، ولذلك لا يمكن أن ننسبهم لديانة أومذهب”.