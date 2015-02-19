أخبار عاجلة

«موقفنا ثابت وعلاقتنا راسخة».. تفاصيل لقاء السيسي بأعضاء الكونجرس الأمريكي -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: زيارة الرئيس السيسي نقطة فاصلة في تاريخ العلاقة بين البلدين -
مساء الأنوار: مقابلات مع بعض لاعبي سموحة بعد الفوز على الزمالك -
بالصور.. السيطرة على حريق اندلع بسوق تجاري في دمياط -
وزير الثقافة ناعيًا الناقد السينمائي سمير فريد: كان قامة ثقافية كبيرة -
لجنة الحكام تُرقي «عاشور» قبل موقعة الزمالك والشرقية -
رواتب الحكام.. إنجلترا في المقدمة ومصر «خارج المنافسة» -
مساء الأنوار: حريق هائل بنادي الجزيرة -
مساء الأنوار: تصريحات عامر حسين حول تعديل مواعيد بعد مباريات الدوري المصري -
مساء الأنوار: مصر تنفرد باستضافة كأس الدوري الأوروبي لعام 2017 بصحبة ويلز ريان جاجز غداً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

ممثل الطوارق في الحوار الوطني الليبي: «أي تدخل عسكري في ليبيا مرفوض»

Google+ Print
ممثل الطوارق في الحوار الوطني الليبي: «أي تدخل عسكري في ليبيا مرفوض» ممثل الطوارق في الحوار الوطني الليبي: «أي تدخل عسكري في ليبيا مرفوض»

قال موسى الكوني، ممثل الطوارق في الحوار الوطني الليبي، اليوم الأربعاء، إن “أي تدخل عسكري في ليبيا مرفوض”، مضيفا أن ليبيا “بلد لا يصدر الإرهاب، وإنما تم تصدير ‫‏الإرهاب‬ إليه خاصة بعد التدخل العسكري الفرنسي في ‫‏مالي‬ (في 2013)”.

وفي مقابلة مع وكالة “الأناضول”، قال الكوني الذي شغل عضوية المجلس الانتقالي بعد ثورة 17 فبراير 2011، إن “قتل المصريين الاقباط بهذا الشكل أمر لا يمكن أن يقبله أي إنسان وإن الصور كانت صادمة ليس لليبيين فقط بل لكل المجتمع الدولي خاصة أن هولاء أبرياء لا دخل لهم في الصراعات الدائرة الآن”، في إشارة إلى نشر “‫#‏داعش‬” الأحد الماضي، مقطع يظهر اعدام 21 مصريا قبطيا ذبحا، في ليبيا.

الكوني مضى قائلا إن هذه الأعمال “لا يمكن أن تنسب لليبيا أو لليبيين؛ لأنها ليست من أخلاقهم.. من يقوم بهذه الأعمال لا يحملون جنسية بعينها أو من بلد معين؛ هذه مجموعات عابرة للحدود مبرمجة لتنفيذ هذه الأفعال أيا كان من يقف أمامهم مسلم أو غير مسلم، سني أو شيعي أو قبطي، ولذلك لا يمكن أن ننسبهم لديانة أومذهب”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
فيديو| عضو «التجارية الأمريكية»: لقاء السيسي وترامب ينعكس إيجابيا على الاقتصاد

فيديو| عضو «التجارية الأمريكية»: لقاء السيسي وترامب ينعكس إيجابيا على الاقتصاد

فيديو| موسى عن صورة السيسي مع موظفي إدارة ترامب: «البروتوكول عاوز كده»

فيديو| موسى عن صورة السيسي مع موظفي إدارة ترامب: «البروتوكول عاوز كده»

فيديو| جد طفلة البامبرز يهدد: «لو المتهم مخدش إعدام نص البلد هتموت»

فيديو| جد طفلة البامبرز يهدد: «لو المتهم مخدش إعدام نص البلد هتموت»

فيديو| أديب عن مجازر سوريا: «عار.. شعوب همج»

فيديو| أديب عن مجازر سوريا: «عار.. شعوب همج»