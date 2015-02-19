وزير العدل: تعديلات قوانين الأمن القومي لن تمس حرية الرأى والتعبير

وأضاف فى تصريحات صحفيه له اليوم أن قرار تشكيل اللجنة الصادر يوم 15 من الشهر الجارى وصل الوزارة اليوم وأنه سيتم إخطار الجهات المشاركة فى اللجنة من وزارات الدفاع والإنتاج الحربى والداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخارجية ، لإرسال ممثلين لهم لحضور الاجتماع الأول للجنة.

وأوضح الوزير أن التعديلات لن تمس حرية الرأى والتعبير، لكن ستأخذ فى المقابل اعتبارات الأمن القومى وما يمس أمن البلاد داخليا وخارجيا، مشيرا إلي أنه مع أول اجتماع للجنة سوف يتم تحديد الإجراءات التى سيتم اتخاذها لحماية الامن القومى من كل ماينشر أو يذاع على الإنترنت، ودور القضاء فى ذلك.

وكان المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اصدر قرارا بتشكيل لجنة برئاسة وزير العدل، وعضوية ممثلين عن وزارات “الدفاع – الإنتاج الحربي – الداخلية – الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات – الخارجية” والمخابرات العامة، على أن تستعين اللجنة بمن تراه من ذوي الخبرة والمتخصصين.

وتتولى اللجنة دراسة إدخال تعديلات تشريعية على القوانين المتعلقة بالأمن القومي، على نحو يمنح المحاكم صلاحية البت في إزالة ما يبث على شبكة الإنترنت في جمهورية مصر العربية، وله علاقة بالإرهاب.​