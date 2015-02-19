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95 مليون جنيه لإنشاء مدرستين للمتفوقين بالغردقة

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95 مليون جنيه لإنشاء مدرستين للمتفوقين بالغردقة 95 مليون جنيه لإنشاء مدرستين للمتفوقين بالغردقة

صورة أرشيفية

 

بدأت أعمال الانشاء بمدرسة المتفوقين بمدينة الغردقة، والتي تقبل الطلاب الأوائل بالشهادات الاعدادية بمختلف محافظات جنوب الصعيد، على مساحة 15 ألف متر، وذلك بتكلفة تصل إلى 35 مليون جنيه، بهدف منح المتفوقين من مختلف المدارس الإعدادية بمحافظات جنوب الصعيد، تعليمًا متميزًا لاستمرار تفوقهم ونبوغهم بالمرحلة الثانوية قبل الالتحاق بالجامعات.

وأكد المهندس عبدالناصر سعد الله مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالبحر الأحمر، أن المدرسة تشمل إقامة فندقية كاملة للطلاب وتضم معامل وملاعب رياضية مختلفة ومنخفضة الكثافة الطلابية وتبدأ الدراسة بها العام المقبل.

وأضاف سعدالله، أن العمل يجري في إنشاء المدرسة الدولية بالغردقة علي مساحة 20 ألف متر بتكلفة 60 مليون جنيه، وتشمل الدراسة بها من رياض الأطفال وحتي الشهادة الثانوية.

 

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