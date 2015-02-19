العثور علي دراجة بخارية لأحد المتهمين في قتل شرطيين بالمنيا

عثر الأهالي على علي دراجة بخارية ماركة دايو سوداء اللون تحمل لوحة معدنية خلفيه رقم 12992 المنيا، تابعة لأحد المتهمين في قتل شرطيين بالمنيا.

وردت معلومات إلى قسم شرطة المنيا، في واقعة مقتل أمين الشرطة محمد أبوزيد حجاج وعيد فهيم صادق مساعد شرطة من قوة قسم شرطة المنيا والمعينان خدمة طوف وتأمين شارع مخلوف المتفرع من شارع محمود عبد الرازق الكائن به كنيسة مارمرقس دائرة القسم والاستيلاء علي بندقيه آلية و2 خزينة عهدة الثاني وجهاز لاسلكي عهدة الأول.

وأسفرت جهود فريق البحث عن تحديد المتهمين وعددهم 6 توفي احدهم عقب الحادث، متأثرًا بإصابته ويدعي احمد فتحي وضبط 3 منهم وهم مصطفي ا ومحمد ط وعبدالله ح، وكانت النيابة قد قررت حبسهم علي ذمة التحقيق.

وحضر إلي قسم شرطة المنيا كلا من طه مبروك محمد 46 سنة مشرف بمشروع المحاجر ورجب عنتر 44 سنه، اليوم، وحرر بلاغًا بالعثور علي دراجة نارية ماركة دايو سوداء اللون تحمل لوحة معدنيه خلفيه رقم 12992 المنيا داخل مسكن تحت الانشاء خاص بالأول كائن.

وبالاستعلام عن الدراجة، تبين انها تحمل شاسيه رقم 4096368 وموتور رقم 6075054 ملك المتهم المتوفي والمستخدمة في الواقعة، كما تبين أن اللوحة المعدنية المشتبة عليها خاصة بدراجة نارية ملك محمد حموده 25 سنة عامل وان لوحتها المعدنيه رقم 126929 المنيا.

وباستدعاء الأخير حضر عمه المدعو عامر م 49 سنه موظف بسكك حديد المنيا، وقرر ان ابن شقيقه يعمل حاليا بدولة قطر، وأن اللوحة المعدنية الخاصة بدراجته فقدت منذ عام تقريبا ولم يقم بتحرير محضر بذلك وبمعاينة الدراجة النارية المعثور عليها وجد بها آثار دماء وتم التحفظ عليها واخطار المعمل الجنائي.