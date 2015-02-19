مدرب بازل: سنكون أفضل في البرتغال

رفض باولو سوسا المدير الفني لبازل انتقاد لاعبيه بعد التعادل أمام بورتو مساء الأربعاء، مؤكدا أنهم سيقدمون أداء أفضل في لقاء العودة في البرتغال.

بازل تعادل في ملعبه سانت جاكوب بارك أمام بورتو إيجابيا بهدف لمثله في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، وهي النتيجة التي تعطي أفضلية للفريق البرتغالي في بلوغ الدور ربع النهائي.

بازل لم يسدد أي تسديدة طوال المباراة إلا التي سجل منها الهدف الوحيد، واعترف مدرب الفريق السويسري بأن بورتو كان يستحق الفوز.

وأضاف في تصريحاته للصحفيين عقب المباراة"بورتو فريق قوي، وكانوا يستحقوا تحقيق الفوز، لكن لحسن الحظ التعادل نتيجة جيدة بالنسبة لنا".

وأكمل"سوف نقدم مباراة أفضل في البرتغال، وسوف نعمل على تلافي الأخطاء التي ارتكبناها خلال المباراة خلال الأيام المقبلة".